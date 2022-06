De overname van Zendesk is bekend. Een groep investeerders koopt de CRM-leverancier voor 9,7 miljard euro.

De groep betaalt 77,50 dollar per aandeel, 34 procent meer dan de actuele waarde. De groep verwacht de overname in het vierde kwartaal van 2022 af te ronden. In de tussentijd kunnen marktautoriteiten bezwaar maken. De overname is dan ook nog niet definitief. De groep bestaat onder andere uit Hellman & Friedman, Perma en een Singaporees staatsfonds.

Zwaar jaar voor Zendesk

Zendesk ontwikkelt CRM software. Een van de belangrijkste onderdelen van het aanbod is een cloudplatform voor klantenservice. De diensten van Zendesk worden door meer dan 100.000 bedrijven gebruikt.

De organisatie is winstgevend. Toch heeft Zendesk een zwaar jaar achter de rug. Eerder in 2022 bracht een groep investeerders een bod uit van 17 miljard dollar. De directie van Zendesk kaatste het bod af. Op dat moment leek het de juiste keuze. Sindsdien heeft de organisatie 20 procent aan marktwaarde verloren.

Het verlies heeft meerdere redenen. In 2021 kwam het bestuur van Zendesk met een voorstel om Momentiv (SurveyMonkey) over te nemen voor 4,1 miljard dollar. In februari 2022 stemden aandeelhouders tegen het plan. Jana Partners, een van de grotere aandeelhouders, verklaarde dat het bestuur geen gevoel had voor de markt. Het vertrouwen van investeerders daalde fors.

Besluiteloos

In een poging om het vertrouwen te herstellen liet Zendesk zichzelf onderzoeken door onafhankelijke experts. Het onderzoek moest leiden tot een toekomstplan. Twee weken terug liet Zendesk aan de hand van het rapport weten dat er geen overname op de planning stond. Inmiddels weten we dat het plan is veranderd.

