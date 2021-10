Salesforce voegt tools aan Field Service toe voor complex werk

Salesforce heeft zijn Field Service-oplossing van nieuwe functionaliteit voorzien. Hiermee kunnen mobiele werknemers straks beter hun werkzaamheden uitvoeren.

Volgens Salesforce moet de Field Service-oplossing bedrijven straks in staat stellen op grotere schaal werkzaamheden buiten de deur uit te oefenen. Ook moet de functionaliteit helpen complexe taken uit te voeren en mobiele workflows zo aan te passen dat werknemers makkelijker kunnen werken. Andere functionaliteit die de oplossing krijgt is het zelf kunnen plannen van werkzaamheden buiten de deur en het gebruik van video voor realtime overleg voor het oplossen van problemen.

Viertal nieuwe opties

Salesforce voegt hiervoor vier nieuwe opties toe. Met de optie Enhanced Scheduling and Optimization Engine kunnen bedrijven complexe werkzaamheden buiten de deur afhandelen. Vooral die werkzaamheden die stappen van verschillende soorten technici nodig hebben. Al deze werkzaamheden kunnen nu in een soort ‘ketting’ worden gegoten, zodat bedrijven altijd overzicht hebben in welke stap de medewerkers zich bevinden en hierop reageren. De engine-tool draait op Hyperforce, een versie van het Salesforce-platform, en maakt het mogelijk de verschillende Salesforce 360-onderdelen in iedere grote public cloud te draaien.

Met de component Lighting Web Components for Field Service kunnen bedrijven eenvoudig de Salesforce Field Service mobiele applicatie uitbreiden met extra functionaliteit en workflows. De applicatie kan zo veldmedewerkers een betere werkervaring bieden, zo is de gedachte. Daarnaast kunnen ook partners en system integrators van Salesforce via Lighting Web Components for Field Service meer industrie specifieke oplossingen aan de mobiele applicatie toevoegen.

Overige functionaliteit

Andere toegevoegde functionaliteit aan Salesforce Field Service is Appointment Assistant Self-Service Scheduling. Bedrijven en hun medewerkers kunnen hiermee hun eigen afspraken maken, afzeggen, bevestigen en aanpassen zonder te moeten wachten op anderen. Ook worden automatisch door klanten gemaakte afspraken in het schema ingepast.

Verder krijgt de Field Service-oplossing nu Visual Remote Assistant Two-Way Video. Deze videotoepassing stelt agents in staat samen met klanten problemen op te lossen. Bijvoorbeeld als een soort triage-tool die automatisch reageert als een support ticket wordt aangemaakt. Hierdoor kunnen bedrijven voorkomen dat zij tevergeefs medewerkers naar klanten sturen. Agents kunnen met de tool bijvoorbeeld klanten stap voor stap helpen met het oplossen van hun problemen. Ook kunnen medewerkers ter plekke op deze manier ondersteuning krijgen van tweedelijnsspecialisten.

De tools Enhanced Scheduling and Optimization en Lightning Web Components for Field Service zijn nu respectievelijk beschikbaar in een bètaversie en in een pilot. Appointment Assistant Self-Service Scheduling en Visual Remote Assistant Two-Way Video zijn per direct beschikbaar.