Afsplitsing VMware van Dell Technologies definitief

De aangekondigde afsplitsing van VMware van Dell Technologies is op 1 november definitief geworden. Beide bedrijven gaan nu onafhankelijk verder, maar zullen op verschillende terreinen wel nauw blijven samenwerken.

Met de splitsing ontvingen de Dell-aandeelhouders cash voor hun 81 procent aandelen VMware en ontvingen ook de VMware-aandeelhouders cash voor hun aandelen in Dell Technologies. Hiermee krijgt het nu onafhankelijke VMware een waarde van ruim 55 miljard euro (64 miljard dollar).

Dell Technologies heeft straks een waarde van ruim 28 miljard euro (33 miljard dollar). Het geld dat Dell Technologies als aandeelhouder in VMware ontvangt, zal worden gebruikt voor het afbetalen van schulden.

Meer vrijheid voor VMware

De afsplitsing van Dell Technologies moet VMware, naar eigen zeggen, meer vrijheid geven in het uitvoeren van zijn multi-cloudstrategie, een simpelere kapitaalstructuur en governance bieden. Ook brengt de afsplitsing de virtualisatiespecialist betere operationele en financiële mogelijkheden.

Blijvende nauwe samenwerking

Dat Dell Technologies en VMware nu twee onafhankelijke bedrijven zijn geworden, is geen probleem voor de onderlinge samenwerking. Beide bedrijven blijven een sterke band met elkaar houden en zullen ook op technisch en commercieel vlak nauw met elkaar blijven samenwerken. Denk hierbij onder meer aan het gezamenlijk ontwikkelen van oplossingen en coördinatie op het gebied van marketing en sales. Ook zal VMware de diensten van Dell Financial Services blijven gebruiken voor het helpen van klanten in het uitrollen van hun digitale transitieprocessen