ServiceNow koopt DotWalk om het pijnpunt van upgrades te verzachten

ServiceNow maakt de overname van DotWalk bekend. De software van DotWalk is al langer beschikbaar voor het testen van ServiceNow-omgevingen in voorbereiding op nieuwe platformreleases. De overname verbreedt en versterkt de rol van DotWalk in het platform van ServiceNow.

ServiceNow stelt organisaties in staat om workflows en processen te automatiseren. Het streven is onafhankelijkheid van de applicaties, platformen en systemen waarop deze workflows en processen leunen. De organisatie ontwikkelt een platform om automatiseringskansen in een volledige ICT-omgevingen te vinden en in te regelen.

Gebruikers van het platform komen bij nieuwe releases van het platform voor een uitdaging te staan. Een platformrelease kan interessante verbeteringen of toevoegingen aanbieden. Maar zijn de aanpassingen van invloed op een reeds ingeregelde automatiseringsslag, dan moet die slag (ofwel instance, red.) gemoderniseerd worden. Een noodzakelijk kwaad.

ServiceNow noemt het proces ‘upgraden’. Het testen van bestaande instances in een omgeving met een aankomende of gelanceerde platformrelease is een significant onderdeel van het proces. DotWalk dankt haar bestaansrecht aan de tijd en energie die daarmee gepaard gaat. De ontwikkelaar staat bekend om Bootstrap, een AI-oplossing voor het veelvoudige testen van instances in voorbereiding op de upgrade naar een nieuwe release van het ServiceNow-platform. De AI toetst instances zoals een praktijkervaren mens dat zou doen, identificeert bugs en verzacht het pijnpunt van upgrades.

Overname

De interesse in DotWalk mag geen verrassing heten. De aandacht is met een overname onderstreept. Een woordvoerder van ServiceNow werpt een licht op de manier waarop die overname tot uiting komt. “Het wordt mogelijk om proactief te inventariseren welke tests benodigd zijn om aanpassingen door te voeren. DotWalk brengt de optimale hoeveelheid tests in kaart.”