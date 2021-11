Belgische scale-up Premium Plus breidt uit naar Nederland

De Belgische customer experience scale-up Premium Plus breidt uit naar Nederland en opent een kantoor in Amsterdam.

Volgens Premium Plus is de uitbreiding naar Nederland vooral een gevolg van de wens nauwer met Zendesk samen te werken. Het Belgische bedrijf is een snelgroeiende specialis in advies en online toepassingen voor klantenservice, klantenondersteuning en sales.

Premium Plus is een implementatiepartner van Zendesk en werkt met deze leverancier nauw samen in andere landen in Europa, zoals in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Uitbreiding van de samenwerking en de activiteiten naar Nederland lag daarom voor de hand.

In Nederland vestigt de Belgische specialist zijn kantoor in Amsterdam. Vanuit dit kantoor kan het zijn bestaande Nederlandse klanten, zoals Wolters Kluwer, DPG Media, Sanoma, X2O, Tango en Telador beter ondersteunen.

Ook voor hoger mkb-segment

Daarnaast wil de Belgische customer experience-specialist zich gaan richten op andere Nederlandse bedrijven. Deze bedrijven worden gezocht in het mkb-segment van 500 medewerkers of meer. Premium Plus wil deze bedrijven helpen een volwaardig geïntegreerd, flexibel en gebruiksvriendelijk platform voor omnichannel support op te zetten, gebaseerd op Zendesk. Hiermee kunnen de bedrijven klanten beter en ook sneller van dienst zijn in de huidige ‘digital first- wereld’.

Naast het geven van advies en het implementeren van Zendesk-oplossingen ontwikkelt Premium Plus ook zelf diverse eigen applicaties en helpcenter-thema’s voor deze technologie. Dit maakt -naar eigen zeggen- de customer experience-specialist een volledigere dienstverlener op dit gebied dan concurrenten.