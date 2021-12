Micro Focus biedt Operations Bridge AIOps nu als SaaS-dienst

Micro Focus levert zijn full-stack AIOps-oplossing Operations Bridge nu als SaaS-dienst. De dienst moet vooral inzicht in het IT-landschap bieden en problemen sneller oplossen.

Micro Focus heeft zijn bestaande on-premises-versie van Operations Bridge aangepast en via SaaS leverbaar gemaakt. Zo is er de toevoeging van flexibele consumptie- en licentiemodellen voor het beperken van de opstartkosten. Een ander voordeel is de toevoeging van AI-functionaliteit, waarvoor niet meer apart een licentie hoeft te worden geregeld, geïmplementeerd of onderhouden.

Met Operations Bridge-SaaS kunnen bedrijven hun operationele werkzaamheden uitvoeren met de flexibiliteit van SaaS-diensten, een compleet overzicht krijgen van hun IT-landschap met geautomatiseerde discovery en monitoring in alle omgevingen. Ook kunnen ze ruis reduceren, sneller problemen oplossen en bronnen herinrichten voor moderniseringsprojecten met automatisering.

Overige voordelen

Verder moet de beschikbaarheid van de oplossing als SaaS-model complexe upgrades en andere CAPEX-uitgaven uit de weg gaan. Andere voordelen zijn 24×7-ondersteuning, toegang tot Micro Focus OPTIC Data Lake, integraties met meer dan 200 populaire IT-tools en geautomatiseerde event correlatie.

De SaaS-versie van Micro Focus Operations Bridge is nu beschikbaar via de AWS Marketplace. Ook is de SaaS-dienst leverbaar via de diverse partners van de softwareleverancier en direct via Micro Focus. Bestaande gebruikers van Operations Bridge krijgen een migratiepad.

