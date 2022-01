Infor verkoopt Library & Information-oplossingen aan Axiell

De Axiell Group neemt de Library & Information-activiteiten (bibliotheek en informatie) over van ERP-leverancier Infor. Het Zweedse Axiell richt zich op het leveren van beheeroplossingen aan culturele instellingen en is wereldwijd actief, waaronder in Nederland.

Infor wilde al enige tijd activiteiten van de activiteiten af. De oplossingen die CEO Kevin Samuelson als niet-hoofdzakelijke activiteiten beschouwde, werden eerder ondergebracht in een aparte werkmaatschappij. Infor is sinds 2020 zelf eigendom van Koch Industries.

Bibliotheek- en informatiediensten

Axiell trekt met de stap onder meer een geïntegreerd bibliotheeksysteem, een portalomgeving voor prestatiedata en-meetgegevens en een online platform voor het combineren van websites en de verzamelingen aan. Daarnaast krijgt het hiermee een SaaS-interface voor toegang voor visueel beperkte bezoekers voor ieder device, een tool voor collectiebeheer en een tool voor het doorzoeken en toegang krijgen tot verschillende informatiebronnen en het ophalen van deze resultaten van deze zoekacties in handen.

Integratie

Het is niet bekend hoe Axiell de overgenomen diensten gaat integreren in zijn eigen platforms en oplossingen. Denk hierbij aan het eigen cloudgebaseerde bibliotheekplatform Quria. De integratie gaat in ieder geval plaatsvinden, dit hangt volgens experts onder meer af hoeveel van deze diensten in de cloud worden of kunnen worden ondergebracht. Wel wordt verwacht dat op termijn bepaalde overgenomen Infor-diensten zullen sneuvelen.

De overname wordt naar verwachting in februari afgerond.