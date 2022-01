‘VS ziet Alibaba Cloud als mogelijk gevaar voor nationale veiligheid’

De Amerikaanse overheid onderzoekt Alibaba om te bepalen of de organisatie een nationaal veiligheidsrisico vormt. Dat maakt Reuters bekend aan de hand van meerdere anonieme bronnen die nauw betrokken zijn bij het onderzoek.

De VS wil weten of de Chinese regering toegang heeft tot de gegevens van Amerikaanse klanten van Alibaba. Daarnaast moet het onderzoek uitwijzen of de Chinese regering de cloudtoegang van Amerikaanse klanten kan weigeren.

De Amerikaanse cloudbusiness van Alibaba is aanzienlijk. Het onderzoek kan ervoor zorgen dat de cloudprovider in Amerika wordt geweigerd of gereguleerd. We weten dat de VS bereid is om drastische sancties op te leggen wanneer een organisatie van privacyschending wordt verdacht. Daar is Huawei een schoolvoorbeeld van.

Reuters vernam het nieuws van drie anonieme bronnen. Een woordvoerder van het Department of Commerce (Amerikaans ministerie) liet aan Reuters weten dat het ministerie geen vragen beantwoordt over het bestaan van dergelijke onderzoeken. Ook Alibaba weigerde te reageren.

Spanning in de VS

Volgens de bronnen van Reuters wordt het onderzoek uitgevoerd door de Office of Intelligence and Security, een kleine tak van het Department of Commerce. De tak werd opgericht tijdens het presidentschap van ex-president Donald Trump. In dezelfde periode maakte het voormalige kabinet plannen om Alibaba op een zwarte lijst voor riskante Chinese organisaties te plaatsen. Die plannen werden begin 2021 van tafel geveegd.

Alibaba kreeg ademruimte, maar andere organisaties niet. Een maand geleden legde de Amerikaanse overheid sancties op aan tientallen Chinese organisaties. Dronefabrikant DJI, een van de organisaties, werd beschuldigd van het ondersteunen van de Chinese overheid.