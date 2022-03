Microsoft rondt megaovername Nuance af

Microsoft heeft de overname van Nuance voor 18 miljard euro afgerond, de twee-na-grootste overname in de geschiedenis van het bedrijf.

Nuance is groot geworden met AI en spraakherkenning voor de gezondheidszorg. Begin 2021 toonde Microsoft interesse in de organisatie. Het was even spannend, want grote overnames hebben internationale implicaties. De overname van Nuance werd door meerdere marktautoriteiten onderzocht. De meesten gaven groen licht, maar de Europese Commissie bleek onzeker.

Zowel Nuance als Microsoft werken in de gezondheidszorg, retail, financiële dienstverlening en telecom. De fusie van vergelijkbare organisaties creëert het risico op een oneerlijke markt.

Begin december 2021 hoorden we geluiden over een antitrustonderzoek. De Europese Commissie onderzocht de overname, maar vond geen reden voor paniek. Microsoft mocht doorgaan. Vandaag laat de organisatie weten dat de aankoop is afgerond.

Microsoft betaalt 18 miljard euro (19,7 miljard dollar) voor Nuance, de twee-na-grootste overname in de geschiedenis van het bedrijf. We bespraken het onderwerp in onze podcast over de grootste overnames van 2021.

Waarom kiest Microsoft voor Nuance?

Microsoft zal Nuance gebruiken om terrein te winnen in de gezondheidszorg. Het klantenportfolio van Nuance staat bol van de zorgaanbieders. Zij dragen per vandaag bij aan het marktaandeel van Microsoft.

Nuance blijft een rol spelen in de doorontwikkeling van AI- en spraakherkenningstechnologie. Mark Benjamin, de CEO van Nuance, behoudt zijn leiderschapspositie, maar legt voortaan verantwoording af aan Scott Huthrie, Executive Vice President van Cloud + AI bij Microsoft.