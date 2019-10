Slack breidt Salesforce-integraties uit

Slack wil het nog eenvoudiger maken om met Salesforce te werken binnen zijn chat-dienst, door een nieuwe integratie met producten van het bedrijf toe te voegen. Het gaat om een integratie met Service Cloud. Daarnaast breidt het bedrijf zijn integratie met de Sales Cloud uit.

Slack en Salesforce zijn al enige tijd partners en hebben dan ook diverse integraties in elkaars producten. Nu komt daar dus een nieuwe integratie bij, namelijk met Sales Cloud, meldt ZDNet. Daarmee is het mogelijk om bijvoorbeeld gedetailleerde Salesforce-records op te zoeken en te bekijken, zonder dat de gebruiker hier Slack voor hoeft te verlaten.

Salesforce en Slack kunnen voortaan bovendien informatie delen, waardoor de records van Salesforce automatisch naar Slack gestuurd kunnen worden. Die integratie werkt ook de andere kant op. Slack heeft het mogelijk gemaakt om gesprekken toe te voegen aan de records in Salesforce.

De nieuwe integratie geeft verder geautomatiseerde notificaties van Salesforce in Slack. Bovendien breiden de twee bedrijven de integratie met Sales Cloud ook uit, waardoor al deze opties ook voor die oplossing beschikbaar worden.

Meerdere updates

Slack heeft een aantal dagen geleden updates andere updates aangekondigd. Zo maakte het zijn Workflow Builder algemeen beschikbaar. Met die tool is het mogelijk om routinematige functies te automatiseren met gepersonaliseerde workflows.

De workflows maken het bijvoorbeeld mogelijk om automatisch meldingen van incidenten in real-time te verzamelen, of om nieuwe team-leden in een kanaal automatisch door te verwijzen naar de juiste resources.

Het bedrijf kwam daarnaast met een update over zijn gebruikersaantallen. Het chat-programma wordt nu door 12 miljoen mensen dagelijks gebruikt, waarvan een onbekend deel een betalende gebruiker is. Die betalende gebruikers zijn gemiddeld negen uur per dag verbonden met de dienst. De tools van Slack worden dagelijks gemiddeld 90 minuten actief gebruikt door betaalde leden.