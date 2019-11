Slack beschuldigt Microsoft van plagiaat

Slack beschuldigt Microsoft ervan plagiaat te hebben gepleegd bij het maken van een reclame voor de Slack-concurrent Microsoft Teams.

Eerder dit jaar lanceerde Slack zijn Frontiers-video als reclame voor de communicatie-applicatie. Het bedrijf is van mening dat de onlangs gelanceerde advertentie van Microsoft voor Teams opvallend veel lijkt op de eerder genoemde eigen reclame.

Slack vs. Microsoft

Slack en Microsoft staan op gespannen voet met elkaar sinds de lancering van Microsoft Teams drie jaar geleden. Kort na de lancering van Teams plaatste Slack een advertentie in The New York Times, waarin het bedrijf Microsoft feliciteerde en aangaf oprecht blij te zijn met een beetje competitie.

Slack gaf tegelijkertijd echter ook aan dat Microsoft niet iets zou kunnen creëren waar mensen echt van houden door een lijstje te maken van Slack features en deze simpelweg toe te voegen aan de eigen applicatie.

Overeenkomsten reclames

In een recente tweet laat Slack nogmaals blijken niet geheel onder de indruk te zijn van Microsoft. De tweet bestaat uit een video waarin de Slack reclame van eerder dit jaar wordt vergeleken met de Microsoft reclame van een week geleden.

In beide reclames rollen er verschillende ballen rond in gleuven en wordt er uiteindelijk met de ballen een groter geheel gecreëerd. De ballen lijken bij beide advertenties voor communicatie te staan die gestroomlijnd wordt door de applicaties.

Naast de video voegde Slack ook de woorden “ok boomer” toe aan de tweet. Dit wordt doorgaans gebruikt als een referentie naar jongere generaties die zich “bestolen” voelen door de Babyboomer-generatie.

Actieve dagelijkse gebruikers

In de Microsoft Teams reclame wordt aangegeven dat de applicatie inmiddels 20 miljoen dagelijkse gebruikers geniet. Ter vergelijking: in juli dit jaar zou het bedrijf volgens de eigen cijfers nog “maar” 13 miljoen dagelijkse gebruikers hebben gehad. Daarnaast zou Microsoft met 20 miljoen dagelijkse gebruikers bijna twee keer zoveel gebruikers hebben als Slack met elke dag 12 miljoen actieve gebruikers.

Microsoft geeft ter verduidelijking aan hoe het bedrijf aan de gerapporteerde cijfers komt. Tot actieve dagelijkse gebruikers zouden Teams gebruikers behoren die binnen de afgelopen 28 dagen in de desktopapplicatie, mobiele app of in de browserversie een intentionele actie hebben verricht. Hieronder valt onder andere het starten van een chat, het delen van een bestand en het aanpassen van een document.

Cijfers zeggen niet alles

Slack beargumenteert echter dat het aantal dagelijkse actieve gebruikers geen reflectie is van de gebruikersbetrokkenheid. Het bedrijf geeft zelf aan dat zijn betaalde klanten meer dan negen uur per dag verbonden zijn met de applicatie en meer dan 90 minuten per dag actief zijn.

Your regular reminder that not all “DAUs” are created equal. https://t.co/xJ6nlLkubc — megan quinn (@msquinn) November 19, 2019

Daarnaast laat Megan Quinn, algemeen partner van Spark Capital, met een tweet zien dat cijfers soms toch ook niet alles zeggen. Zou zouden de grootste Google-trends met betrekking tot Microsoft Teams bijna allemaal te maken hebben met het uitschakelen van de applicatie.