Atlassian voegt galerij met 75 templates toe aan Confluence

Atlassian maakt het makkelijker voor nieuwe gebruikers van het samenwerkingsplatform Confluence om het platform te implementeren in de workflow. Standaard templates moeten ervoor gaan zorgen dat het gebruik van Confluence laagdrempeliger wordt, dat meldt TechCrunch.

In de nieuwe versie van Confluence zitten 75 standaard templates die toegepast kunnen worden in verschillende vormen van bedrijfsvoering. De templates bevatten standaard layouts voor marketingdoeleinden, maar ook voor HR en design. Voor bepaalde werkzaamheden heeft Atlassian collecties van templates samengesteld om een volledige workflow te optimaliseren met Confluence. De nieuwe galerij met templates moet het gemakkelijker maken om de specifieke template te vinden die voor bepaalde bedrijven zinvol is.

Vorig jaar kreeg Confluence een grote make-over. De nieuwe versie volgde na een overname van Good Software door Atlassian. Dit bedrijf maakte al tools voor Confluence. Het platform kreeg toen een nieuwe editor met nieuwe commando’s, macro’s en emoji’s. Confluence bestaat sinds 2004 en wordt wereldwijd inmiddels door meer dan 600.000 klanten gebruikt voor uiteenlopende bedrijfsprocessen.