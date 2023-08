Bij Google geloven ze in losstaande geperfectioneerde applicaties die samenkomen binnen een platform waarmee je goed kan samenwerken. In tegenstelling tot één grote geïntegreerde applicatie. De snelheid van de applicaties, de features en de beleving van de gebruiker is essentieel. Elke vertraging die erin zit is er één teveel. Die visie zorgt echter voor een een onduidelijke propositie ten opzichte van Microsoft Teams en Slack. Weinig organisaties overwegen op dit moment om Google Chat en Google Meet te gebruiken in plaats van Teams of Slack. Dat wil Google wel gaan veranderen.

In gesprek met Google kwamen we erachter dat Google zich wel degelijk bewust is dat de go-to-market van Meet en Chat niet goed werkt. Ze worden simpelweg niet gezien als competitief tot Teams en Slack. Dat wil Google ergens in de komende maanden gaan veranderen, want de manier waarop mensen samenwerken binnen een organisatie kan volgens Google op veel manieren. De manier waarop Slack en Teams werken is er één, maar Google lijkt een nieuwe manier bedacht te hebben waarvan ze denken dat die beter werkt. Er moet iets van een samenwerkingsplatform komen waarbij tools als Meet en Chat zijn geïntegreerd of geconnecteerd.

Google Meet en Google Chat blijven gescheiden

Met Google Meet heeft Google een uitstekende tool voor videomeetings, met Google Chat hebben ze een uitstekende chatapplicatie. Als je dat vergelijkt met Teams en Slack zou het logisch zijn die twee applicaties te fuseren, maar dat gaat dus niet gebeuren. Google vindt dat beide applicaties naast elkaar kunnen bestaan en op die manier de beste ervaring en snelheid kunnen bieden. Ze willen deze applicaties samen met Google Workspace samen laten komen op een nieuw platform dat we de komende maanden kunnen verwachten.

Als voorbeeld noemen ze de mogelijkheid om Google Meet te gebruiken voor meerdere meetings. Je kan een gesprek met een klant voorbereiden met een collega en daarvoor dezelfde meeting ID gebruiken als het gesprek met de klant. Je begint bijvoorbeeld om 9:00 een gesprek met je collega en de klant heeft een uitnodiging om die meeting om 9:30 bij te wonen. De klant kan niet zien dat jullie een half uur eerder beginnen, maar dit soort flexibiliteit is lastiger als je verschillende tools gaat integreren.

Daarnaast willen ze dus de snelheid en gebruikerservaring optimaal houden. Als je één grote applicatie bouwt krijg je altijd vertragingen omdat er een hoop features en data geladen moeten worden die niet direct bijdragen aan waarvoor je de applicatie op dat moment gebruikt. Er zijn genoeg gebruikers die weleens geklaagd hebben over de trage Microsoft Teams cliënt, dus daar heeft Google wel een punt.

Hebben Slack en Teams veel te vrezen van Google?

Slack is recent begonnen aan een complete redesign van de applicatie waarbij die meer op Microsoft Teams gaat lijken om de concurrentie steviger aan te gaan. Door de manier waarop Meet en Chat in de markt zijn gezet worden ze nu vaak niet echt gezien als competitief. Met de nieuwe manier van samenwerken die Google voor ogen heeft en die binnenkort beschikbaar komt moet dat gaan veranderen. Dat kan veel effect gaan hebben op de concurrentie met Slack en Teams, omdat Google dit onderdeel zal maken van Google Workspace, voor bestaande Google Workspace klanten is het dan dus gratis inbegrepen.

Google Workspace heeft op dit moment 10 miljoen betalende klanten (organisaties). Van die 10 miljoen zullen de meeste op dit moment waarschijnlijk nog Slack of Teams gebruiken. Als Google erin slaagt om een goed alternatief te bieden kan dat een grote verschuiving veroorzaken. Een bedrijf met 1000 werknemers kan dan 1000 licenties op Teams of Slack besparen, dat scheelt dat enorm in de kosten.

Migratie eenvoudig met dank aan Mio

Zo’n migratie is echter niet eenvoudig, want in de ideale wereld wil je dat gebruikers van de ene op de andere dag geen gebruik meer maken van Slack of Teams, maar van Google Meet en Chat. Dat is lastig want gebruikers hebben een bepaalde workflow. Google lijkt hier nu al op voor te sorteren door een samenwerking aan te gaan met Mio. Met Mio is het mogelijk om berichten die in Google Chat worden verstuurd ook in Slack of Teams te tonen of vice versa. Hierdoor kan je zo’n migratie spreiden over een langere periode waarbij gebruikers enkele maanden de tijd krijgen om de switch te maken. Doordat berichten uitgewisseld worden tussen de verschillende diensten, kunnen collega’s wel gewoon contact onderhouden.

Het wachten is op Google’s visie op samenwerken

Door de punten te verbinden is het duidelijk waar Google op voorsorteerd. De grote vraag is natuurlijk wat die visie op samenwerken is en welk product of oplossing ze de komende maanden gaan presenteren om organisaties te overtuigen om toch voor Google Chat en Google Meet te gebruiken. Nog even geduld.

Lees ook: Microsoft Teams 2.0 laat je sneller en eenvoudiger samenwerken