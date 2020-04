Google maakt Google Meet gratis voor alle gebruikers

Google maakt zijn videoconferentietool Google Meet gratis voor alle gebruikers. Hiermee gaat de techgigant de strijd aan met Zoom, wiens aandelen na de aankondiging van Google met bijna 7 procent zijn gedaald.

Google Meet, voorheen bekend als Google Hangouts, was eerst alleen maar beschikbaar als onderdeel van G Suite. De tool is nu kosteloos beschikbaar via meet.google.com en Google Meet mobiele apps. Gratis gebruikers kunnen nu zonder een G Suite-account vergaderingen opzetten waar tot honderd mensen aan deel kunnen nemen. Gebruikers van de gratis versie hebben nu ook toegang tot extra vergaderingsfuncties als screen sharing, real-time captions en een nieuwe tegelindeling die vorige week was geïntroduceerd.

Niet alle functies van Google Meet zijn ongelimiteerd te gebruiken voor gratis gebruikers, maar veel impact zullen deze beperkingen niet hebben. Vergaderingen mogen niet langer dan zestig minuten duren, maar Google verklaarde al dat het bedrijf deze tijdslimiet tot 30 september niet zal afdwingen. Gebruikers moeten logischerwijze een Google-account hebben om toegang te krijgen tot de gratis versie van Google Meet, en kijkers zijn beperkt tot 100.000 personen.

G Suite Essentials

Daarnaast kondigde Google een nieuwe versie van G Suite aan die gericht is op mensen die nog niet klant zijn, met de naam G Suite Essentials. Deze nieuwe service is geschikt voor teams die toegang nodig hebben tot de geavanceerdere functies van Google Meet. Denk hierbij aan het kunnen telefoneren binnen Meet, grotere vergaderingen en de mogelijkheid om deze vergaderingen ook op te nemen. Ook beschikt G Suite Essentials over een veilige toegang tot Google Drive en ondersteuning voor Docs, Sheets en Slides om op een afstand toch samen te kunnen werken.

Populariteit Meet stijgt

Het gebruik van videoconferentietools is in de afgelopen maanden astronomisch toegenomen. De aanhoudende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zorgen ervoor dat mensen genoodzaakt zijn om thuis te werken. Directe concurrenten Microsoft Teams en Zoom hebben het aantal dagelijkse gebruikers omhoog zien schieten. Google Meet is geen uitzondering. Het dagelijks gebruik van de tool is nu dertig keer keer zo veel als in het begin van januari. Dagelijks spenderen hun gebruikers 3 miljard minuten in vergaderingen. Ook komen er elke dag ongeveer 3 miljoen nieuwe gebruikers erbij. Google geeft aan dat Meet vorige week 100 miljoen dagelijkse gebruikers had.

