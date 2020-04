Facebook onthult Messenger Rooms om strijd aan te gaan met Zoom

Facebook heeft vandaag zijn nieuwe videoconferentietool met de naam Messenger Rooms bekendgemaakt. Met de stap naar videoconferentie hoopt het bedrijf meer gebruikers naar Facebook te lokken in een tijd dat mensen massaal gebruikmaken van andere tools zoals Zoom en Microsoft Teams.

Messenger Rooms ondersteunt videogesprekken tot maximaal 50 deelnemers. Ook is er geen limiet aan de gespreksduur, in tegenstelling tot de gratis versie van Zoom waar je maar veertig minuten lang kunt bellen. Hosts kunnen een meeting openbaar maken of alleen specifieke mensen uitnodigen. Door mogelijkheden voor videoconferenties te bieden, kan Facebook zijn gebruikers aansporen om vaker in te loggen tijdens deze coronacrisis.

Functies binnen Messenger Rooms

Binnen Messenger Rooms zijn er veel functies om de gebruikerservaring tijdens het videobellen te verbeteren. Zo beschikt Messengers Rooms over virtuele achtergronden, augmented reality gezichtsfilters en een ‘mood lighting’-instelling om videogesprekken in een donkere ruimte te verlichten. De gezichtsfilters zijn oorspronkelijk geïntroduceerd in Instagram, hiermee wilt Facebook het cross-platform gebruik van de tool benadrukken.

Naast de nieuwe Messenger Rooms krijgen ook andere producten van Facebook nieuwe videofuncties om in te haken op de vraag naar functioneel videobellen. Het maximale aantal personen dat kan meedoen aan een WhatsApp videogesprek is verdubbeld naar acht. Instagramgebruikers kunnen nu ook Live-uitzendingen op hun desktop kijken.

Messenger Rooms zal in eerste instantie alleen beschikbaar zijn via Facebook zelf. De verwachting is wel dat de tool in de nabije toekomst beschikbaar zal zijn via Instagram Direct en Whatsapp.

Concurrenten van Messenger Rooms

De nieuwe tool van Facebook is onderdeel van een strategie om gebruikers een intiemere manier te geven om met elkaar te communiceren. Mark Zuckerburg vergeleek Messenger Rooms dan ook met een digitale woonkamer. Het bedrijf is dan nog steeds bezig om nieuwe functies toe te voegen en uit te breiden.

Dit kan niet gezegd worden van Facebook’s grootste concurrent, Zoom. Het populaire Zoom heeft eerder aangegeven het ontwikkelen van nieuwe functies negentig dagen stop te zetten om zich te focussen op het verbeteren van de veiligheid van de tool. De tool heeft inmiddels de 300 miljoen dagelijkse gebruikers aangetikt. Dit gaat helaas wel gepaard met een waslijst aan security- en privacyproblemen.

