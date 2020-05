Facebook rolt 50-persoons videochat Messenger Rooms uit

Facebook rolt Messenger Rooms uit, waarmee het mogelijk wordt om met maximaal 50 personen tegelijk deel te nemen aan een videocall.

De functionaliteit komt aanvankelijk beschikbaar in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, maar de komende dagen zal ook de rest van de wereld met meer mensen tegelijk een gesprek op kunnen zetten. De nieuwe dienst van Facebook werd in april aangekondigd door CEO Mark Zuckerberg, nadat apps als Zoom en Microsoft Teams een gigantische stijging in gebruikersaantallen constateerden. De videocall-functie van beide programma’s maakte de apps perfect voor het houden van conferences en het bellen met familie en vrienden.

Facebook meent met Messenger Rooms een betere omgeving te creëren voor sociale calls, aangezien ‘de meeste andere videocall-diensten gericht zijn op werk en niet op sociale interactie’. Mede daarom is het mogelijk gemaakt om een room op te zetten waar vrienden en familie wanneer zij willen toegang tot kunnen krijgen (met een maximum van 50 personen tegelijk). Ook kan er een room worden opgezet voor een specifieke groep (op Facebook) of een evenement.

Vooralsnog is het alleen mogelijk om dergelijke rooms op te zetten in Facebook Messenger en op Facebook zelf. In de nabije toekomst moet de functie worden uitgebreid naar Instagram en WhatsApp.