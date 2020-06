BlueJeans verbetert encryptie in videoconferencing-app

Videoconferencingplatform BlueJeans zal in de komende update de beveiliging flink aanpakken. Sterkere encryptie en de toevoeging van een wachtruimte moeten gebruikers een veiligere ervaring bieden.

Ten tijde van het massaal thuiswerken door de coronacrisis, schakelen veel bedrijven over op het gebruik van videoconferencing-apps. BlueJeans is één van de partijen die daar van profiteert. Verizon nam het platform in april over en wil het in de toekomst een belangrijker onderdeel maken binnen zijn portfolio. De focus ligt daarbij wel voornamelijk op grote bedrijven, die al tot de klanten van BlueJeans behoren. Onder hen zijn onder andere Facebook, Red Hat en een reeks Amerikaanse universiteiten.

Tot op heden gebruikte BlueJeans een AES-128 encryptie voor voice-, video- en bestandstransfers, met de nieuwe update wordt overgestapt naar de verbeterde AES 256 GCM encryptie. Daarnaast worden er wijzigingen aangebracht in de manier waarop meetings gehost kunnen worden, om ongenode gasten buiten de deur te houden.

Een invite-only meeting kan met de nieuwe update worden gestart, net als het toevoegen van een wachtruimte voorafgaand aan een meeting. De host van een call kan dan (zoals recentelijk ook werd toegevoegd aan Zoom) aangeven wie wel en wie geen toegang krijgt tot het gesprek. Admins van calls kunnen ook instellen welke deelnemers wel en welke niet hun scherm mogen delen. Tot slot is er een ook quick-lock functie toegevoegd, waardoor er tijdens een gesprek alsnog een slot gezet kan worden op een meeting.

BlueJeans was voorafgaand aan de overname door Verizon ruim tien jaar onafhankelijk, maar werd medio april door de provider opgekocht. Naar verluidt voor een bedrag van een half miljard dollar.