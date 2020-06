Microsoft updatet Windows-versies Skype

Microsoft vervangt de React Native-versie van Skype door een Electron-versie. Daarnaast brengt het bedrijf ook verdere updates uit voor Skype voor Windows 10.

Microsoft heeft een nieuwe update geïntroduceerd voor Skype. Met de nieuwe update doet het bedrijf een poging om een eenduidige ervaring te bieden voor gebruikers op Windows 10 en andere desktops. In principe wordt de React Native-versie van Skype vervangen door een Electron-versie met enkele nieuwe functies. React Native wordt voornamelijk gebruikt om mobiele applicaties voor iOS en Android te maken, terwijl Electron zich meer richt op de ontwikkeling van desktop GUI-applicaties door het combineren van de Chromium engine en de Node.js runtime.

“Vanaf juni 2020 wordt Skype voor Windows 10 en Skype voor Desktop één, zodat we een consistente ervaring kunnen bieden. Hierdoor kunnen we de nieuwste updates en verbeteringen uitbrengen ongeacht waar je Skype gebruikt,” zei Microsoft in een bericht.

Dit betekent niet dat Microsoft voortaan nog maar één enkele Skype-app uitbrengt. Gebruikers kunnen de Skype-client nog steeds downloaden van de Microsoft Store-app en de desktopapp van Skype.com.

Nieuwe functies

Microsoft heeft Skype voor de overige versies geüpdatet naar versie 8.61 en Skype voor Windows 10 wordt geüpdatet van versie 14 naar 15. Deze nieuwe versie bevat ook verschillende nieuwe functies, zoals:

Vernieuwde opties om Skype af te sluiten en ervoor te zorgen dat Skype niet meer automatisch opstart.

Negen video’s in een videogespek.

Een verbeterd Tray-icoontje om gebruikers te informeren over nieuwe berichten en de aanwezigheidsstatus van andere gebruikers.

De mogelijkheid om bestanden rechtstreeks vanuit Windows Verkenner naar Skype te delen.

Achtergrond vervanging.

Moderated chats.

Meet Now-verbeteringen.

Verbeterde bedieningselementen voor videogesprekken.

Microsoft is ook gestopt met de ondersteuning van een aantal functies in versie 14, waaronder de integratie met Share Charm en de synchronisatie met Outlook-contacten. De ondersteuningspagina van Skype geeft aan dat deze functies “nog niet worden ondersteund” op Skype voor Windows 10.

Skype wordt voor gebruikers automatisch geüpdatet naar de nieuwste versie, ongeacht op welk platform ze de dienst gebruiken.