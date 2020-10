Microsoft richt zich op Salesforce-klanten in verkoopstrategie

Microsoft heeft zijn salesmedewerkers de instructie gegeven om hun pijlen te richten op klanten die nu het CRM-systeem van Salesforce gebruiken. De techgigant probeert hiermee marktaandeel te winnen met zijn eigen Dynamics-software.

Dit schrijft CNBC op basis van een gerucht afkomstig van analisten van RBC Capital Markets. De analisten zouden het van een niet nader benoemde Microsoft-partner gehoord hebben. “Ik denk dat het een nieuwe prioriteit is van het bedrijf”, vertelt Alex Zukin van RBC tegen CNBC.

Marktaandeel winnen

Met de focus op Salesforce-klanten probeert Microsoft zijn Dynamics Customer Relationship Management-pakket marktaandeel te winnen. Het CRM-systeem concurreert direct met Salesforce, maar heeft een veel kleiner marktaandeel.

Eerder deze maand plaatste Salesforce-CEO Marc Benioff een tweet met een grafiek met de marktaandelen van verschillende CRM-systemen. Deze liet zien dat Salesforce in 2019 ongeveer een vijf keer zo groot deel van de markt in handen had als Microsoft. Voor hoeverre dat in de loop van 2020 veranderd is, is niet duidelijk.

PowerApps

Naast Dynamics denkt Zukin ook dat Microsoft extra nadruk legt op PowerApps. Het softwarepakket, dat het bedrijf in 2015 uitbracht, laat gebruikers zonder programmeerkennis apps voor Android, iOS, Windows 10 en browsers ontwikkelen.

Concurrentie met Salesforce

De twee bedrijven hebben een lange geschiedenis van heftige concurrentie. Microsoft probeerde in 2015 Salesforce over te nemen, maar de bedrijven konden geen akkoord over de prijs sluiten. In 2016 probeerden beide bedrijven LinkedIn over te nemen, waarbij Microsoft de bieding won met een bedrag van 27 miljard dollar.

Wel beschikt de software van Salesforce over uitgebreide integratie van Office 365 en maakt het gebruik van Azure om daar de Marketing Cloud op te draaien.