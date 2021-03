Trust introduceert webcam IRIS voor vergaderruimte

Trust heeft zijn IRIS-webcam aangekondigd. Het gaat om een webcam voor gebruik in kantoorruimtes. De camera is plug & play en biedt een aantal slimme functies voor videogesprekken.

IRIS is uitgerust met een 4K-camera met groothoeklens en kan automatisch inzoomen op de persoon die aan het woord is. Verder is de webcam uitgerust met speakers die volgens Trust voor spraak geoptimaliseerd zijn. Uiteraard is er ook een microfoon ingebouwd, die met behulp van noise cancelling omgevingsgeluiden moet onderdrukken. Het apparaat is plug & play, wat inhoudt dat er geen extra drivers geïnstalleerd hoeven te worden.

Trust lijkt zich voornamelijk te willen onderscheiden van zijn concurrenten met zijn prijs. De adviesprijs van 799 euro is niet mals, maar goedkoper dan vergelijkbare oplossingen van Logitech of Poly. De Trust IRIS is vanaf dit voorjaar verkrijgbaar.

Tip: Logitech komt met Rally Bar en RoomMate voor videoconferenties

Manier van werken voor miljoenen mensen veranderd

“Het coronavirus heeft voor miljoenen mensen over de hele wereld hun manier van werken veranderd. Dat zag je vrijwel onmiddellijk aan de verkoopcijfers voor webcams”, stelt Trust. “Natuurlijk hadden deze veranderingen ook gevolgen voor ons eigen bedrijf, waardoor wij gaan onderzoeken hoe mensen op de lange termijn zullen gaan werken en communiceren. Daaruit bleek dat het ontwerpen van een nieuw product voor het kantoor een logische stap zou zijn: IRIS. Deze camera zal ervoor zorgen dat videoconferenties bijna net zo persoonlijk worden als vergaderingen in een traditionele vergaderzaal.”

“Veel ondernemers passen hun bedrijf aan deze nieuwe en eigentijdse manier van werken aan. Zelfs als medewerkers weer gedeeltelijk op kantoor gaan werken, zullen velen daarvan veel vaker vanuit huis gaan werken dan voorheen. Voor veel IT-managers en kantoormanagers zal dit een uitdaging zijn”, aldus Craig Hill, hoofd B2B van Trust. “Trust biedt echter een oplossing. Met onze producten willen wij bedrijven helpen hun vergaderingen op een veilige afstand te houden met behoud van het persoonlijke aspect. Hoogwaardige apparatuur is daarbij onontbeerlijk, maar tegelijkertijd vinden wij dat deze voor iedere onderneming – groot of klein – toegankelijk moet zijn. Daarom is de IRIS zowel efficiënt als betaalbaar. De camera is binnen enkele minuten klaar voor gebruik en u beslist zelf of u Teams, Zoom, Google Meet of een andere toepassing voor videoconferenties wilt gebruiken. Het is simpelweg heel eenvoudig.”

Tip: Poly komt met monitor Studio P21 voor videovergaderingen