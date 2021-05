Barco’s ClickShare nu ook voor draadloos hybride werken

Barco komt met twee nieuwe draadloze presentatieoplossingen voor ClickShare. Hiermee kunnen bedrijven hun bestaande vergaderomgeving met een vaste set-up zoals Microsoft Teams, Zoom of Webex Room, naadloos veranderen in een hybride vergaderruimte, waarin eenvoudig draadloos content gedeeld kan worden.

“De manier waarop er binnen organisaties wordt samengewerkt is voorgoed veranderd”, zegt Wim De Bruyne, VP Meeting Experience van Leverancier van vergaderzaaltechnologie Barco. “Hoewel werknemers zelf aangeven dat ze niet meer bij alle meetings fysiek aanwezig willen zijn, hebben virtuele vergaderingen helaas ook nog de nodige tekortkomingen. Hybride werkmodellen met een mix van fysiek en virtueel, van werken op kantoor en werken vanuit huis, bieden dan uitkomst.”

Eerst de mens, dan de tech

In plaats van te focussen op de technologie die een fysieke meeting zoveel mogelijk nabootst, richten wij ons eerst op de mensen in de meeting en daarna pas op de technologie die de hybride meeting mogelijk maakt, aldus Barco. Met ClickShare kunnen IT-managers kiezen tussen plug & play en krachtige workflow-optimalisatie. De ClickShare Button is een directe USB plug-in voor zowel eigen medewerkers als gasten in de vergaderruimte. De ClickShare App kan daarentegen via een MSI met alle medewerkers worden gedeeld. De gebruiker beslist welke het beste binnen zijn werkwijze past.

“Zowel de Button als de App werken onderling perfect samen en bieden één uniforme en intuïtieve gebruikerservaring voor de hele organisatie, in elke type vergaderzaal,” zegt Michaël Vanderheeren, Product Management Director bij Barco ClickShare. “De tijd van slechte AV-kwaliteit en uitgebreide installaties voor vergadertechnologie is nu voorgoed voorbij.”