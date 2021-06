Waar nu nog veel mensen thuiswerken, gaat naar verwachting in de komende periode meer werk op kantoor plaatsvinden. Om op dit hybride werken in te spelen, komt Cisco Webex met nieuwe mogelijkheden.

Cisco geeft aan dat het niet verwacht dat videoconferenties weer langzamerhand verdwijnen. Waarschijnlijk blijven we nog steeds veel online meetings hebben, omdat veel collega’s niet tegelijk op kantoor zijn. Daarom wordt Webex aangepast om het functioneler te maken. Het gaat om de volledige Webex Suite, dus inclusief Events, Support en Training.

Webex

Dit jaar moeten er nog allerlei vernieuwingen komen, waaronder de mogelijkheid om een enquête te doen en quizzen. Dit is een resultaat van de aankoop van Socio Labs Inc en Slido door Cisco. De enquêtemogelijkheid zit al in Webex Meetings en komt binnenkort naar Webex Events. Daarnaast komt er in augustus iets dat My Voice heet. Dit is een intelligente spraakfunctie waarbij zowel de spraak wordt verbeterd als de ongewenste ruis en andere bijgeluiden worden verwijderd. Hierdoor kan iedereen zich beter concentreren op wat de spreker zegt.

Er is ook een andere optie in de maak, namelijk People Focus. Hierbij wordt kunstmatige intelligentie gebruikt om mensen in de meeting individueel te re-framen, waardoor de weergave duidelijker is. Het gaat dan om mensen die fysiek met elkaar in een meeting room zitten. Cisco meent dat je je hierdoor meer verbonden voelt met anderen. Daarnaast geeft het bedrijf aan dat de beveiliging in Webex wordt opgeschroefd. Er komt een tool aan die real-time zorgt dat er geen data verloren gaat, onder andere door vertrouwelijke informatie automatisch te blokkeren en te verwijderen uit bijvoorbeeld Messaging.

Europese servers

Om te voldoen aan de Europese regels gaat Cisco bovendien zorgen dat er servers in Europa beschikbaar komen, zodat alles binnen de EU gehost en verwerkt wordt. Een van de datacenters die dit mogelijk maakt, staat in Amsterdam. Data wordt versleuteld om te zorgen dat niemand anders dit kan zien of lezen. Wanneer dit allemaal precies komt, dat is nog onbekend, maar in ieder geval nog dit jaar.