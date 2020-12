Cisco komt met compleet gerenoveerde versie van Webex

Cisco heeft zijn collaboratieplatform Webex grondig gerenoveerd met de toevoeging van maar liefst vijftig nieuwe toepassingen. Dit moet het platform nog meer geschikt maken voor de hybride werkomgeving, betere samenwerking tussen werknemers onderling en een betere en intelligentere interactie met klanten.

Volgens Cisco is het vernieuwde Webex een enkele veilige applicatie-omgeving voor bellen, elkaar ontmoeten en berichten uitwisselen. Belangrijke toegevoegde functionaliteit is onder meer ruisonderdrukking en spraakverbetering, het maken van makkelijke doorzoekbare transcripties van vergaderingen zodat medewerkers zelf geen aantekeningen meer hoeven te maken, het maken van ingesproken highlights en acties via de Webex Assistant en verbeterde video layouts. Met de komst van Webex Huddle is het mogelijk om spontane vergaderingen te houden met specifieke medewerkers, zonder die vooraf uit te nodigen.

Bellen, messaging en analytics

Voor de belfunctionaliteit is onder meer Webex calling interactive voice response en video on hold toegevoegd. Daarnaast moet het uitbreiden van een één-op-één telefoongesprek naar een Webex-videovergadering met alle mogelijkheden makkelijker zijn. Er zijn ook nieuwe telefonieabonnementen in verschillende regio’s die direct van Cisco kunnen worden afgenomen in plaats van operators.

Op messaging-gebied komt functionaliteit beschikbaar voor het bepalen van welke projecten en contactpersonen echt belangrijk zijn, het voorkomen van gemiste berichten en het automatisch delen van opgenomen vergaderingen met alle belanghebbenden.

Daarnaast is er nieuwe analytics-functionaliteit. Hiervoor heeft de tool People Insights een aantal verbeteringen gekregen. Deze verbeteringen moeten meer gepersonaliseerde en uitvoerbare aanbevelingen voor individuele medewerkers en teams opleveren.

Vernieuwd Webex Contact Center

Betere en geoptimaliseerde klanteninteractie vormt ook een onderdeel van de laatste Webex-update. Volgens Cisco beschikt Webex nu over een nieuw Webex Contact Center. Deze tool moet zowel bedrijven, hun klanten als de agents een betere klantenervaring bieden. Denk daarbij onder meer aan betere digitale ervaringen, omnichannel-functionaliteit, intelligente voice en chat bots en beter inzicht voor agents in klantensentiment.

Toekomstige functionaliteit

Cisco licht ook nog de sluier op van binnenkort te verwachten functionaliteit. Dit zijn bijvoorbeeld bewegingsfunctionaliteit, realtime vertaling in meerdere talen -waaronder Nederlands-, immersive sharing, het direct opslaan van in Webex gedeelde content in de persoonlijke applicatie van gebruikers, templates voor vergaderingen en het houden van vergaderingen of bijeenkomsten tot wel 25.000 deelnemers.