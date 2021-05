Zoom introduceert nieuwe features voor 2021 iPad Pro’s

Zoom heeft twee nieuwe features aangekondigd voor Apple’s nieuwste iPad Pro modellen, die afgelopen april tijdens het Spring Loaded evenement zijn gelanceerd. De nieuwe features zijn bedoeld om video-oproepen overzichtelijker te maken en mogelijk zogenaamde “video fatigue” te voorkomen.

Eén van de nieuwe features is ondersteuning voor Center Stage. Wanneer deze optie is geactiveerd, zorgt de app ervoor dat een beller altijd in beeld blijft, ook al loopt deze rond. Wanneer er meerdere mensen in beeld zijn, zoomt Center Stage uit zodat iedereen zichtbaar blijft. De Center Stage feature was eerder ook al aanwezig op de 2021 iPad Pro’s, er was echter geen mogelijkheid om de functie makkelijk in en uit te schakelen. Met de nieuwe update komt er een extra knop om de functie tijdens een gesprek te activeren.

Center Stage maakt gebruik van de ultrabrede camera aan de voorkant van Apple’s nieuwe 11 en 12,9 inch iPad Pro’s en machine learning om gebruikers in beeld te houden. Apple geeft aan dat voor de Center Stage beeldherkenning alleen het apparaat zelf wordt gebruikt en dat er geen data naar een cloud wordt gestuurd.

Uitbreiding Zoom gallery view

Een andere nieuwe feature die 12,9 inch iPad Pro gebruikers krijgen, is een uitbreiding van de Zoom Gallery View. Op oudere modellen zijn maximaal 25 bellers tegelijkertijd te zien tijdens een zoom call. Dit wordt uitgebreid naar 48 bellers. Zoom belooft echter ook een uitbreiding van het aantal zichtbare bellers voor andere iPad Pro modellen. Hoeveel extra mensen te zien zijn is echter onbekend en afhankelijk van het model. Overigens hoeven gebruikers niet per se alle Zoom deelnemers in beeld te houden. Door met twee vingers een knijpbeweging op het scherm te maken kunnen gebruikers meer of minder kaders in beeld krijgen. De Zoom update zou binnenkort beschikbaar moeten zijn in de App Store als Zoom 5.6.6.

