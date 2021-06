Je hand opsteken in Google Meet is makkelijker geworden. Althans: het is makkelijker om te worden opgemerkt. De optie was er al, maar bleek niet zo effectief als gewenst. Hierdoor heeft Google de visuele animatie aangepast waarmee anderen zien dat mensen hun hand opsteken.

Het opsteken van een hand is ideaal voor meetings, omdat je kunt laten zien dat je iets wil zeggen of vragen zonder dat je daarbij hoeft in te breken op het verhaal dat iemand vertelt. De host kan vervolgens zelf kiezen je al dan niet het woord te geven. Zeker nu we meer naar hybride werken overgaan, zijn videomeetings nog steeds belangrijk en blijven verbeteringen aan videoconferentiesoftware belangrijk.

Hand opsteken

Als je je hand opsteekt, dan zien mensen nu linksonderin het scherm een handicoontje en de naam van de persoon die zijn hand heeft opgestoken. Je kunt bovendien de schermpjes zo instellen dat je de mensen die hun hand hebben opgestoken beter in beeld ziet. Er is ook een geluidje te horen bij alle deelnemers wanneer de eerste hand is opgestoken. Daarbij komt ook nog een melding die je kunt aanklikken, waarbij je het aantal opgestoken handen kunt zien, plus een link naar een geordende wachtrij met alle mensen die op volgorde hun hand opsteken, schrijft ZDNet.

Heeft iemand die zijn hand heeft opgestoken het woord gekregen, dan verdwijnt hun handje automatisch. Dat is een goede innovatie, want in bijvoorbeeld Microsoft Teams is vaak verwarring over of mensen met een opgestoken handje al dan niet het woord hebben gehad. Op dit moment is de optie alleen beschikbaar voor mensen met een zakelijk Workspace-account, dus met een privé-Google-account kun je nog niet zien hoe de nieuwe handanimatie eruit ziet.

Niet voor alle Google-gebruikers

Google laat weten dat de nieuwe animatie en mogelijkheden rondom hand opsteken te gebruiken zijn door gebruikers met Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Non-profits en G Suite Business.

