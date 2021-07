Amazon maakt OpenSearch versie 1.0 beschikbaar

Amazon heeft versie 1.0 van OpenSearch beschikbaar gemaakt. De lancering van de OpenSearch volgt zes maanden nadat AWS plannen onthulde voor een Elasticsearch ‘fork’, een Java gebaseerde opensource zoek- en analytics-engine voor grote hoeveelheden gegevens, naast het bijbehorende Kibana-dashboard voor het visualiseren van Elasticsearch-data.

Bedrijven gebruiken Elasticsearch doorgaans voor software die afhankelijk is van het openen en ophalen van gegevens of documenten, het analyseren van logdata, beveiligingsanalyses en meer. De splitsing ontstond in januari, toen Elastic, het commerciële bedrijf achter zowel Elasticsearch als Kibana, bevestigde dat het overging van een tolerante Apache-licentie naar een dualsource beschikbare Server Side Public License (SSPL) en een eigen Elastic License. Het bedrijf gaf destijds als reden, dat het wilde voorkomen dat cloudserviceproviders, zoals AWS, zelf Elasticsearch gingen aanbieden als een service, zonder mee te werken aan het project.

Splitsen om te bloeien

‘Forking’ wordt gezien als een manier om een opensource project door te ontwikkelen, wanneer twee of meer betrokken groepen verschillende prioriteiten kiezen. De originele broncode wordt dan door afzonderlijk projecten gebruikt, elk met hun eigen groep mensen, naast het oorspronkelijke project. Amazon’s afsplitsing is vanaf nu dus het officiële opensource project, beschikbaar onder een Apache 2.0-licentie. De originele Elasticsearch gaat door als beschermde software, hoewel Elastic het blijft bestempelen als “gratis en open”.

Amazon kwam al in april voor het eerst met een alfaversie van OpenSearch. Met de nieuwe versie 1.0, nu beschikbaar op GitHub, is OpenSearch klaar. “We moedigen iedereen aan om OpenSearch te gebruiken, aan te passen, uit te breiden, in te sluiten, te gelde te maken, door te verkopen en aan te bieden als onderdeel van hun producten en diensten,” laat Amazon nog weten. Interessant genoeg kondigde Amazon vorige week ook al een opensource licentie aan voor de eigen platformonafhankelijke game-engine Lumberyard.