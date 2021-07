Zoom integreert apps in meetings

Zoom maakt Apps algemeen beschikbaar. Dankzij de functionaliteit zijn tijdens Zoom-meetings applicaties van derden te gebruiken zonder van apps te hoeven wisselen. Het betreft een uitbreiding op de App Marketplace, dat meer gebruikt wordt om Zoom te integreren met andere oplossingen.

Eind vorig jaar maakte Zoom tijdens zijn Zoomtopia-evenement bekend te komen met Zapps. Deze functionaliteit komt nu naar alle gebruikers onder de naam Apps. Hiermee brengt Zoom diepe integraties met zakelijke applicaties naar zijn collaborationplatform. De integraties leiden ertoe dat de apps binnen het platform te gebruiken zijn, ook tijdens videogesprekken. Je kunt de apps ook delen met meetingdeelnemers.

Bij de presentatie van de functionaliteit, laat Zoom zien dat onderop het meetingscherm een Apps-knop te vinden is. Als een gebruiker daarop klikt, opent het menu met apps. Momenteel zij er meer dan 50 beschikbaar, al is het de bedoeling dat meer apps beschikbaar komen. Dit is uiteraard afhankelijk van de ontwikkeling van de apps, want een integratie moet wel gebouwd worden.

Zoom wil met Apps workflows helpen stroomlijnen en meer eenvoud realiseren, onder andere door niet meer tussen appvensters te hoeven schakelen. Zo zijn er integraties voor whiteboarding, project management en notities maken. Ook wil het wat meer entertainment binnen zijn platform mogelijk maken. Dit door games te integreren in het platform.

Asana in Zoom

Bestaande integraties

Bij de introductie van Apps is er direct een integratie met Dropbox Spaces. Teams gebruiken de oplossing van Dropbox om toegang te krijgen tot zaken voor projecten, zoals bestanden, taken en updates. Als een team dat Spaces gebruikt overleg heeft via Zoom, kunnen ze dus direct via het videoconferingplatform bij Spaces.

Een andere beschikbare integratie is er met Momentive (voorheen SurveyMonkey). Het experience management-platform kan in Zoom gebruikt worden voor het verzamelen van feedback via enquêtes en polls. Dit moet de betrokkenheid bij een meeting verhogen. De organisator kan zo inzichten vergaren van meetingdeelnemers, om direct actie te kunnen ondernemen voor het vergroten van de betrokkenheid en verbeteren van de ervaring.

Andere integraties die Zoom noemt zijn Asana, Dot Collector en de game ‘Heads Up!’. Er zijn bij de lancering meer dan 50 apps beschikbaar. In de komende tijd zal het aanbod groeien.