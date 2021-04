Zoom pompt 83 miljoen in app-ecosysteem

Zoom heeft het Zoom Apps Fund geïntroduceerd. Het gaat om een fonds van 100 miljoen dollar (83 miljoen euro) om derden aan te sporen om Zoom Apps te bouwen. Zo hoopt het bedrijf een breed app-ecosysteem op te kunnen bouwen.

Partners die levensvatbare producten en beginnende tractie op de markt laten zien, kunnen flinke investeringen van Zoom verwachten. Deze investeringen lopen uiteen van 250.000 tot 2,5 miljoen dollar (van 208.000 tot ruim twee miljoen euro), schrijft ZDNet.

Zapps

Zoom heeft zijn platform voor Zoom Apps, die het bedrijf liever afkort tot Zapps, afgelopen herfst aangekondigd. Zapps zijn apps van derde partijen die eenvoudig aan Zoom kunnen worden toegevoegd. Dit is in tegenstelling tot de Zoom Marketplace, waarmee Zoom eenvoudig geïntegreerd kan worden met andere applicaties.

Het belang van het groeien van het ecosysteem moge duidelijk zijn, gezien de aanzienlijke investering die Zoom erin steekt. Het bedrijf hoopt zo meer functionaliteit naar zijn platform te kunnen brengen, voornamelijk voor bedrijven. Op de lange termijn hoopt Zoom in bredere zin dan nu een aanbieder te worden van collaborationdiensten.

“Ik heb Zoom bijna tien jaar geleden opgericht, in 2011. Zonder de ondersteuning van vroege investeerders zou Zoom niet zijn wat het vandaag is”, zegt Zoom-CEO Eric Yuan. “Wat ik in het afgelopen jaar geleerd heb, is dat we meetings productief en leuk moeten houden. Mijn hoop is dat het Zoom Apps Fund helpt om klanten elkaar gelukkiger te ontmoeten en nog naadlozer te laten samenwerken.”

Stormachtige groei

In het afgelopen jaar heeft Zoom een stormachtige groei doorgemaakt. Door de coronapandemie moest een groot deel van de wereld van de ene op de andere dag thuiswerken. Hierdoor wonnen videobelapplicaties plotseling enorm in populariteit, met Zoom voorop. Het bedrijf kwam echter meerdere keren in opspraak toen er keer op keer beveiligingsproblemen werden ontdekt.

Recente kwetsbaarheden

Het overgrote deel van de beveiligingsproblemen leek inmiddels opgelost te zijn, maar eerder deze maand staken er toch nog een paar de kop op. Het ging om een aantal kritieke beveiligingsproblemen, gevonden door Nederlandse ethische hackers. Voor het vinden en doorgeven van de zero-days kregen de beveiligingsexpert een beloning van 200.000 dollar, of 166.000 euro.