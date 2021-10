Europese Commissie stelt vragen over integratie Teams in Office

De Europese Commissie (EC) gaat mogelijk een onderzoek instellen naar de integratie van Microsoft Teams in Microsoft Office. Hierbij wordt onder meer gekeken of deze integratie de techgigant met Office niet te veel slagkracht en dus marktdominantie heeft. Onlangs zijn hierover vragen gesteld aan concurrenten, zo meldt Reuters.

Microsoft heeft Teams diep in zijn Office-product geïntegreerd en wil van het communicatieplatform eigenlijk de centrale hub maken van alle producten en diensten uit zijn Microsoft 365-portfolio.

Dit is tegen het zere been van concurrent Slack, zelf onderdeel van Salesforce, die hiervoor in juli 2020 een klacht heeft ingediend bij de EC. Volgens de klacht is de integratie van MS Teams in Office naar Europese mededingingsstandaarden illegaal. De integratie zou de installatie van MS Teams dwingend opleggen, het verwijderen blokkeren en daarnaast de echte kosten voor het gebruik van het communicatieplatform verborgen houden.

Slack vindt dat hierdoor de overige concurrentie wordt benadeeld en wil een gelijkwaardig speelveld. Een gelijkwaardig speelveld komt volgens de Salesforce-dochter innovatie en meer keuze voor afnemers ten goede.

Vragen EC aan Teams-concurrenten

De EC heeft de argumenten blijkbaar nu ter harte genomen en heeft daarom vragen gesteld aan andere Teams-concurrenten, zoals Zoom, Facebook, Google en Cisco, over de mogelijke dominante positie van Microsoft. Vooral werd gevraagd over de activiteiten van de techgigant rondom Teams en Office tussen 2016 en 2021.

In het onderzoek werden de concurrenten gevraagd of gebundelde producten aanbieders toegang geeft tot data die hun marktpositie voor zowel communicatieplatforms als productiviteitstools kunnen verbeteren en tegelijkertijd het hun concurrenten lastiger maakt, vooral aanbieders van één van deze tools te concurreren.

Daarnaast werd gevraagd naar belemmeringen voor het beginnen te leveren van workplace-applicaties of voor de uitbreiding van activiteiten binnen dit marktsegment, het wisselen van kosten van klanten en de belangrijkheid van het beschermen van klantendata.

Overige vragen

De onderzoekers van de EC vroegen de concurrenten van Microsoft ook een lijst te overleggen van voormalige klanten die naar MS Teams zijn overgestapt of naar de bundel met MS Office. Andere opgevraagde gegevens waren data over omzetverlies en de impact van de geïntegreerde producten op hun invetseringen in innovatie, de kwaliteit en de prijs van hun concurrerende producten.

Verder vroegen de onderzoekers nog naar de impact van de pandemie op de vraag naar workplace-applicaties en hoe deze markt zich in de nabije toekomst gaat ontwikkelen.

Of en wanneer de EC uiteindelijk een officieel onderzoek naar de marktmacht van de integratie van MS Teams met MS Office gaat opstarten, is nog niet bekend.