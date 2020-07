Slack dient aanklacht in tegen Microsoft om machtsmisbruik

Microsoft zet dit jaar flink in op Microsoft Teams, de samenwerkingstool die de concurrentie opzoekt met vooral Slack. Juist omdat veel bedrijven met Microsoft Office 365 en Windows werken, stappen ze eerder over op Teams. Dat vinden de mensen bij Slack niet eerlijk: het heeft een antitrustklacht ingediend in Europa.

De Europese Commissie heeft een aanklacht van Slack tegen Microsoft ontvangen, die het in behandeling neemt op de gebruikelijke wijze, zo heeft een woordvoerder van de Europese Commissie gezegd tegen Techcrunch. De twee IT-bedrijven hebben beide nog niet veel laten horen over het euvel, maar aan de Financial Times heeft een woordvoerder van de aanklager wel het een en ander toegelicht.

Slack tegen Microsoft

Slack meent dat Microsoft zijn macht misbruikt op illegale wijze, door zijn concurrerende software -Teams dus- te koppelen aan de enterprise-software Microsoft 365. Juist het forceren van de installatie van Teams is in het verkeerde keelgat geschoten: het is zelfs illegaal, omdat het verwijderen van Teams is geblokkeerd en de ware kosten worden verborgen, zegt Slack, dat hoopt dat de Europese Commissie snel actie onderneemt.

Tot nu toe wil de EC het als elke andere klacht opnemen, zo lijkt het, dus of Slack hier zijn zin krijgt lijkt een kleine kans. Het zou graag zien dat de Europese Commissie besluit dat Microsoft Teams apart moet verkopen aan Microsoft 365-gebruikers. Bovendien meent het dat Teams een losse prijs moet hebben, want als het simpelweg wordt gebundeld dan verstopt de IT-gigant de ware kosten.

Slack wil bovendien benadrukken dat het gelooft in de voordelen van zijn eigen tool en dat het puur gaat om het illegale gedrag van Microsoft dat ervoor zorgt dat klanten de toegang in de weg staat tot tools en oplossingen die ze eigenlijk willen gebruiken. Slack wil niet dat het een 1-tegen-1-verhaal is, het wil duidelijk uitleggen dat het gaat om een grotere discussie die draait om verschillende filosofieën en de toekomst van digitale ecosystemen.

Het komt aan op videoconferenties

Inmiddels is Microsoft bij Techcrunch teruggekomen met een reactie: “We hebben Teams gemaakt om de mogelijkheid tot samenwerken met videoconferenties te combineren, want dat willen mensen graag. Door de pandemie heeft de markt Teams omarmd in recordnummers. Slack heeft geen videoconferentie-mogelijkheden. We willen klanten niet alleen de beste nieuwe innovaties bieden, maar ook een grote variëteit in de manier waarop ze het product aanschaffen en gebruiken.”

De aantallen klanten waar het om gaat zijn gigantisch, dus mogelijk zal de Europese Commissie toch wat meer vaart moeten zetten achter hun proces. Teams meldde in april dat het 75 miljoen actieve gebruikers per dag heeft. Slack rapporteerde in maart 12,5 miljoen dagelijks actieve gebruikers.