Microsoft maakt multi-camera-ondersteuning voor Teams Rooms bekend

Microsoft kondigt een update van Teams Rooms aan. Een nieuwe functie maakt het mogelijk om snel te schakelen tussen meerdere aangesloten camera’s.

Microsoft Teams Rooms omvat een reeks video-, audioapparatuur en software voor digitale vergaderingen vanuit presentatieruimten. De software werkt vergelijkbaar met Teams, maar bevat toegespitste opties voor het gebruik van presentatieschermen en camera’s. Bijvoorbeeld het draadloze streamen van content vanaf een smartphone of laptop.

Microsoft maakt een aankomende update bekend. Per december ontvangt de software een optie voor sneller schakelen tussen meerdere aangesloten camera’s. Iets wat reeds mogelijk is via de instellingen van een besturingssysteem, maar meer handelingen vereist dan de nieuwe functie. Dergelijke snelheid is een welkome toevoeging voor bijvoorbeeld webinars, lessen en elk ander doeleinde dat baat bij een snelle transitie tussen meerdere camera’s en kijkhoeken.

Meerwaarde hangt logischerwijs af van de aanwezigheid van meerdere camera’s. Wanneer het device waarop Teams Rooms draait een enkele USB-camera toestaat heeft de update geen effect.

Zijn er meerdere camera’s aangesloten, dan is de standaard camerakeuze zelf instelbaar. Bij het schakelen tussen camera’s ontvangen gebruikers een videopreview van de gekozen camera.