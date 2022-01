Opnames van Microsoft Teams na 60 dagen automatisch verwijderd

Opgeslagen opnames van Microsoft Teams-gesprekken worden voortaan automatisch na 60 dagen verwijderd. Deze functionaliteit heeft Microsoft tijdens de December-update toegevoegd.

Met de komst van de December-update worden opnames in OneDrive of in SharePoint automatisch na een periode van 60 dagen verwijderd. De instelling staat vanaf nu standaard in Microsoft Teams aangevinkt.

Volgens Microsoft had meer dan 99 procent van de Teams-gebruikers na 60 dagen opnames nog niet teruggekeken. Door opgenomen vergaderingen nu na 60 dagen automatisch te verwijderen, wil de techgigant zijn klanten helpen met het beter beheren van hun opslagmogelijkheden en zogenoemde storage clutter voorkomen. Gemiddeld nemen opgenomen MS Teams-vergaderingen 400 MB aan opslagruimte in.

Beheerders kunnen vervaldatum aanpassen

Beheerders kunnen de standaardfunctionaliteit voor het verwijderen van opgenomen vergaderingen of gesprekken wel aanpassen via PowerShell-commando’s. Ook kunnen zij de file details pane in OneDrive en SharePoint gebruiken om de vervaldatum van de opgenomen vergaderingen met edit/delete-persmissies aan te passen.

De functionaliteit geldt alleen voor de nieuwe Microsoft Stream-functionaliteit die gebouwd is op basis van OneDrive en SharePoint. Opnames die in de klassieke Microsoft Stream-oplossing zijn opgeslagen, blijven onbeperkt toegankelijk. Ook is het nu standaard ingestelde automatische verwijdermoment alleen ingericht voor Teams-opnames die via de Teams-dienst in OneDrive en SharePoint worden aangemaakt. Andere soorten bestanden worden niet door de functionaliteit getroffen.

Verder geeft Microsoft aan dat de automatische verwijderfunctionaliteit geen invloed heeft op compliance-vereisten. Retentie-policies in het Compliance center zorgen ervoor dat de zogenoemde ‘compliance policy timeline’ het altijd wint bij een event of conflict met de standaard vervalperiode.

Overige functionaliteit in update

Overige functionaliteit in de December-update van MS Teams betreft onder meer end-to-end encryptie voor gesprekken en enkele oplossingen voor het gebruik van Microsoft Teams voor op Android gebaseerde devices. In dit laatste geval kwam het wel eens voor dat deze devices ‘bevroren’ na het maken van een noodoproep via MS Teams.

Tip: Microsoft maakt Teams Rooms gebruiksvriendelijker met update