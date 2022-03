EPOS heeft zijn EXPAND 4-series draadloze speakerphones voor kantooromgevingen geïntroduceerd. Vooral bedrijven met kleinere en middelgrote vergaderruimtes kunnen hiervan profiteren.

Volgens de aanbieder moet de compactheid van de plug & play bluetooth zakelijke speakerphone vaak voorkomende frustraties voor vergaderingen als ingewikkelde opstellingen en losgekoppelde audio wegnemen. De speakerphones maken het mogelijk dat iedere aanwezige deelnemer kan worden gehoord, ongeacht de locatie waar hij of zij zich in de vergaderruimte bevindt of op een andere locatie.

Optimale geluidstechnologie

De EXPAND 40 speakerphones beschikken over geluidsfilteringstechnologie, om achtergrondgeluiden en echo’s weg te filteren. Daarnaast isoleren de speakerphones individuele stemmen binnen gesprekken met behulp van beamforming microfoons. Hierdoor ontstaat een perfect geluid voor deelnemers, of deze zich nu op kantoor bevinden of op afstand. Met duplex-technologie kunnen deelnemers tegelijkertijd met elkaar praten, zonder te worden onderbroken.

De EPOS Expand 40-speakerphones kunnen makkelijk via USB-C of een bluetooth dongle worden aangesloten op pc’s of laptops. De meegeleverde beheersoftware stelt beheerders in staat snel en eenvoudig voorkeuren in te stellen en de devices te updaten met de laatste firmware.

Drie versies

De Expand 40 speakerphones komen binnenkort beschikbaar in drie uitvoeringen; een voor Unified Communications (UC) geoptimaliseerde versie met en zonder bluetooth dongle en een Microsoft Teams gecertificeerde versie compleet met een Bluetooth USB dongle. De prijzen van de speakerphones liggen tussen de 285 en 329 euro.

