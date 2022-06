Lenovo komt met een op Windows gebaseerde all-in-one collaboration bar, de ThinkSmart One.

De ThinkSmart One is ontworpen voor kleine tot middelgrote vergaderruimtes of speciale thuiskantoorruimtes. De ThinkSmart One all-in-one (AIO) bar beschikt over Windows 10 IoT Enterprise en wordt aangedreven door een embedded 11e Gen Intel Core-processor met vPro-technologie. Het ondersteunt videoconferencingtools als Microsoft Teams Rooms of Zoom Rooms en beschikt over acht microfoonarrays met echo- en ruisonderdrukking. Het beschikt ook over 15-Watt stereo luidsprekers en een geïntegreerde hoge resolutie camera met breed gezichtsveld.

De ThinkSmart One kan eenvoudig centraal worden geïnstalleerd, beheerd en aangepast via de ThinkSmart Manager-app van Lenovo en biedt verbeterde beveiligingsniveaus die beschikbaar zijn met Intel vPro-beveiliging en het Windows 10 IoT Enterprise-besturingssysteem. De AIO-bar bevat ook de 10,1-inch ThinkSmart Controller met aanraakscherm, dezelfde als die bij onze Core-ruimtekits wordt geleverd, voor eenvoudige en gemakkelijke bediening van vergaderingen.

Gericht op de hybride werkomgeving

ThinkSmart One is ontworpen om te anticiperen op een voortdurende groei van hybride vergaderruimten, naarmate traditionele kantoren worden omgevormd tot meer dynamische en collaboratieve bedrijfscentra. Het breidt de ondersteuning voor de productiviteit en betrokkenheid van werknemers uit.

ThinkSmart One wordt standaard geleverd met drie jaar Premier Support van Lenovo, dat 24 uur per dag en 365 dagen per jaar toegang biedt tot technici. Het omvat ook een jaar software en diensten met toegevoegde waarde van Lenovo.

Het product moet in oktober 2022 verkrijgbaar zijn en kost 2400 euro.

