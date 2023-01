De Europese Commissie (EC) is van plan een mededingingsonderzoek te starten naar Microsoft Teams. Dit stellen bronnen tegenover Politico. Het onderzoek is gebaseerd op een klacht van Slack uit 2020.

Volgens de politieke nieuwssite gaat de EC een mededingingsonderzoek starten naar Microsoft Teams. Meer concreet zou dit onderzoek zich richten over de vraag of Microsoft Teams op oneerlijke wijze koppelt aan het gebruik van productiviteitssoftware Office. Wanneer deze vraag met ja wordt beantwoord, wordt ook onderzocht in welke mate dit gebeurt.

Versneld onderzoek

Volgens de bronnen van Politico zou de EC inmiddels versneld dit onderzoek zijn gestart en wordt een ‘statement of objections’ opgesteld. In dit document moet de EC aangeven welke gronden er zijn voor een mededingingsonderzoek en hoe die worden beoordeeld. Betrokken partijen kunnen zich hiermee informeren over de bezwaren en zich er eventueel tegen verweren. Het document moet ook aangeven welke inbreuken zijn geconstateerd en welk bewijs daarvoor wordt geleverd.

Inmiddels zou de EC al een lijst van bewijs naar concurrenten en klanten van Microsoft Teams hebben gestuurd. Hierna volgt dan vaak de lijst met echte bezwaren als het onderzoek eenmaal formeel is geopend.

De zaak rondom Teams kwam aan het rollen nadat Slack -toen nog onafhankelijk en niet in handen van Salesforce- in 2020 een klacht bij de EC indiende. Volgens dit collaborationplatform zou Microsoft te veel macht hebben en ook misbruik maken van zijn dominante marktpositie. Microsoft zou concurrenten tegenwerken door Teams standaard aan zijn dominante productiviteitssuite Office, of Microsoft 365, te koppelen.

Reactie EC

In een reactie tegenover Politico geeft de EC aan dat inderdaad inmiddels een lijst van bezwaren wordt opgesteld. Microsoft heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen. Reuters geeft aan dat de techgigant eind vorig jaar zou zijn begonnen de zorgen van de EC aan te pakken. De techgigant zou zelfs enkele concessies willen doen.

