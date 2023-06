Otter heeft een nieuwe AI-chatbot aangekondigd. Otter AI Chat is bedoeld om gebruikers te helpen middels een platform voor het stellen van vragen tijdens en na vergaderingen, het genereren van follow-up e-mails met actiepunten en het bieden van contextuele antwoorden op basis van de discussies tijdens de vergadering.

De chatbot biedt de mogelijkheid om gemiste content in te halen, door bijvoorbeeld te vragen “Ik ben te laat voor de vergadering, wat heb ik gemist?”. Otter AI Chat moet ervoor zorgen dat niemand zich buitengesloten of ongeïnformeerd voelt.

In tegenstelling tot andere chatbots die zich alleen richten op één-op-ééngesprekken, kan Otter zich richten op meerdere individuen. Dit betekent ook dat teamleden elkaar kunnen taggen voor verduidelijking of actiepunten. Voorheen konden gebruikers dit doen door commentaar te geven op het transcript.

Zoom kondigde eerder dit jaar een vergelijkbare functie aan. Daar biedt het samenvattingen van vergaderingen voor laatkomers. De chatbot van Otter wil echter verder gaan door gebruik te maken van de kracht van AI om intelligente antwoorden te geven die zijn afgestemd op de context van het gesprek.

Het is nog onduidelijk of Otter de chatbot heeft getraind met behulp van de enorme hoeveelheid getranscribeerde data die het bedrijf bezit. Dit zijn momenteel meer dan 1 miljoen gesproken woorden per minuut.

Het bedrijf verzekert gebruikers dat chatgegevens niet worden gedeeld met derden. De ontwikkeling, die de komende dagen wordt uitgerold naar gebruikers, volgt op de introductie van de OtterPilot bot in februari, die automatisch samenvattingen van vergaderingen naar deelnemers e-mailde en relevante afbeeldingen van dia’s opnam in de aantekeningen en transcriptie van de vergadering.

Met de introductie van Otter AI Chat wil Otter een intelligente laag toevoegen aan de bestaande AI-gebaseerde notuleringsfunctie, zodat gebruikers complexere vragen kunnen stellen.

Het opnemen van door AI gegenereerde notities en samenvattingen van vergaderingen komt steeds vaker voor in vergadergerelateerde tools, dankzij de vooruitgang in Large Language Models (LLM’s).

Lees ook: ElevenLabs maakt kleine stap naar bestrijding van audio deepfakes