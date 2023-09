Microsoft maakt de prijzen bekend voor de API’s om Teams-meetings op te nemen en te transcriberen. De prijs telt op per minuut dat de meeting loopt.

De Graph API werd ontwikkeld door Microsoft en maakt het mogelijk om Teams-meetings op te nemen en te laten uitschrijven. 600 minuten aan online vergaderingen per app per tenant, dat is een groep van werknemers die op hetzelfde Azure Active Directory-abonnement zit aangesloten, zijn gratis te filmen en uit te schrijven. Bedrijven die dit limiet overschrijden, betalen voortaan een prijs. Dat schrijft The Register.

Meeting opnemen zou 0,03 dollar per minuut kosten en een transcript maakt de API aan 0,024 dollar per minuut dat de meeting duurt.

Meetings efficiënt inhalen

Een geschreven verslag van de meeting is in veel gevallen een efficiëntere manier om een gemiste meeting in te halen of om de belangrijkste punten uit de meeting nog eens na te gaan. Om de efficiëntie te behouden, wordt het transcript aangevuld met informatie zoals het tijdstip en de taal van de meeting en de namen van de sprekers.

Wie dieper duikt in de configuratie van Graph API’s kan het mogelijk maken om de notities te laten aanvullen met vergaderfragmenten. Verder is het mogelijk data te verzamelen over de betrokkenheid van deelnemers tijdens de vergadering.

De API’s zullen uiteindelijk voor alle organisaties kosten opleveren, het ene bedrijf komt alleen eerder aan het limiet van de 600 gratis minuten dan de andere.

Microsoft Copilot zelf knutselen

Concurrerende vergaderplatformen zijn er op dit moment net op gericht om gebruikers te helpen bij meetings en tijdens het chatten door de integratie van generatieve AI. Zoom introduceerde zo gisteren AI Companion als gratis dienst voor alle gebruikers die al op een betalend abonnement zitten.

Microsoft wil daartegen concurreren met Microsoft Copilot, maar dat komt opnieuw aan een meerprijs van 30 dollar per gebruiker, per maand voor de meeste abonnementen. De API laat het ontwikkelaars toe om zelf de functionaliteiten van Microsoft Copilot in elkaar te schroeven, maar daar wordt sinds 1 september dus ook een prijs voor betaald.