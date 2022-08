CyberRes en Google Cloud integreren Voltage SecureData en Google BigQuery. Gezamenlijke klanten kunnen Voltage SecureData inzetten als extra veiligheidslaag voor data die met Google BigQuery wordt opgeslagen en geanalyseerd.

CyberRes is het securityportfolio van Micro Focus, een Engelse IT-dienstverlener en softwareleverancier. Onder het portfolio vind je Voltage SecureData, een oplossing voor data security. De software scant alle opslaglocaties van een organisatie om gevoelige data te vinden en beveiligen.

Data security is relatief eenvoudig wanneer data stilstaat (at rest). De uitdaging begint zodra data beweegt (in transit) en door applicaties of gebruikers wordt verwerkt (in use). Om elke fase te beveiligen combineert Voltage SecureData monitoring, versleuteling en analytics.

CyberRes maakte onlangs een samenwerking met Google Cloud bekend. De partners integreerden Voltage SecureData in Google BigQuery. Gezamenlijke klanten kunnen Voltage SecureData vanaf nu inzetten om data te beveiligen die in Google BigQuery wordt opgeslagen en verwerkt.

Een van de voordelen is versleuteling. Het versleutelingsalgoritme van Voltage SecureData is voortaan binnen BigQuery beschikbaar, waardoor versleutelde data een stukje sneller en gemakkelijker wordt verwerkt. Daarnaast maakt de integratie het mogelijk om data snel en veilig naar BigQuery te migreren.

Multi- en hybrid cloud

Integraties zijn onmisbaar voor Voltage SecureData. Steeds meer organisaties werken met meerdere cloudproviders. Door de technologie van meerdere cloudproviders te integreren stelt Voltage SecureData klanten in staat om data veilig tussen cloudomgevingen te verplaatsen.

Google Cloud is niet de eerste partner. In juli 2021 maakte CyberRes een integratie van Voltage SecureData en Amazon Macie bekend. Amazon Macie is een data security-dienst voor Amazon S3. De integratie maakt het mogelijk om bestanden in S3 met Voltage SecureData te beveiligen. Ook Snowflake onderhoudt een integratie met Voltage SecureData.

