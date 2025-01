Google voegt SandboxAQ’s kwantitatieve AI-modellen toe aan cloudaanbod  

Quantum-startup SandboxAQ stelt zijn grote kwantitatieve modellen (LQMs) beschikbaar op Google Cloud. Dat vertelde het bedrijf dinsdag aan Reuters. Cloudproviders zoals Google richten zich op AI-technologie om groei te stimuleren.

LQMs zijn ontworpen om grootschalige numerieke datasets te verwerken, complexe berekeningen en statistische analyses uit te voeren. Ze kunnen daarnaast worden gebruikt om geavanceerde financiële modellen te ontwikkelen. Of om handelsstrategieën te automatiseren.

Bredere groep klanten

De samenwerking maakt het voor bedrijven eenvoudiger om Google Cloud te gebruiken om hun LQMs te ontwikkelen en in te zetten. Hierdoor kan SandboxAQ, dat in 2022 werd afgesplitst van Google-moederbedrijf Alphabet, zijn platform toegankelijk maken voor een bredere groep potentiële klanten. SandboxAQ meldde dat zijn modellen worden gebruikt in sectoren zoals life sciences, financiële dienstverlening en navigatie.

Volgens Jack Hidary, CEO van SandboxAQ, draait meer dan 80% van de economie op wiskunde en kwantitatieve relaties. En dat is volgens hem waar kwantitatieve AI echt uitblinkt. Het zou een perfecte aanvulling op taalmodellen zijn.

Dit is de eerste keer dat Sandbox zijn modellen beschikbaar stelt via een extern platform. De in Palo Alto gevestigde startup haalde vorige maand $300 miljoen op in een financieringsronde. De waardering van het bedrijf steeg daarmee naar $5,6 miljard. Investeringsmaatschappijen zoals Fred Alger Management, T. Rowe Price en Breyer Capital ondersteunden de ronde.

Nieuwe generatie quantumchips

Google heeft zijn inspanningen op het gebied van quantum computing geïntensiveerd. Het bedrijf kondigde in december aan aanzienlijke vooruitgang te hebben geboekt door een nieuwe generatie quantumchips te ontwikkelen. En daarmee een belangrijke uitdaging in het veld te overwinnen.

Ook Microsoft benadrukte deze maand het potentieel van quantum computing en onthulde zijn Quantum Ready-programma. Dit terwijl Nvidia-CEO Jensen Huang juist verklaarde dat praktisch gebruik van de technologie waarschijnlijk nog twee decennia op zich laat wachten.