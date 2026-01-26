Databricks verkrijgt 1,8 miljard aan financiering

Databricks heeft een grote stap gezet in het versterken van zijn financiële positie. Het bedrijf achter het bekende data- en analyticsplatform heeft voor 1,8 miljard dollar aan nieuwe financiering aangetrokken via de kredietmarkt.

Daarmee vergroot het zijn toegang tot kapitaal op een moment waarop het bedrijf zwaar inzet op verdere schaalvergroting en investeringen in data- en AI-technologie. De financiering werd door zowel Bloomberg als CNBC bevestigd.

De financiering bestaat uit een uitbreiding van bestaande kredietlijnen. Zo is een eerder afgesproken termijnlening aanzienlijk opgehoogd en beschikt Databricks nu over een veel ruimere doorlopende kredietfaciliteit dan voorheen. De leningen hebben een relatief korte looptijd en zijn gekoppeld aan variabele rente, wat erop wijst dat het bedrijf de financiering vooral ziet als een flexibele buffer en niet als langlopende schuldenlast.

Hoewel Databricks zelf geen toelichting geeft op de transactie, wijzen betrokken partijen erop dat de deal werd gedragen door een combinatie van traditionele banken en private kredietverstrekkers. Dat past in een bredere trend waarbij snelgroeiende technologiebedrijven vaker buiten de publieke kapitaalmarkten om financiering organiseren.

De stap komt niet uit de lucht vallen. Databricks geldt als een van de meest waardevolle private softwarebedrijven ter wereld en bevindt zich in hetzelfde speelveld als grote aanbieders van data-infrastructuur en cloudanalytics. Eind vorig jaar haalde het bedrijf al meerdere miljarden dollars op via een aandelenronde, waarmee de waardering verder opliep. Een deel van dat kapitaal was bedoeld om medewerkers meer liquiditeit te bieden via secundaire aandelenverkopen.

Schuldfinanciering als strategie

Ook op schuldfinanciering leunt Databricks al langer. Ongeveer een jaar geleden sloot het bedrijf een omvangrijke kredietdeal af, die destijds gold als de grootste schuldtransactie in de geschiedenis van het bedrijf. Door de nieuwste uitbreiding komt de totale schuldenpositie inmiddels uit boven de zeven miljard dollar.

Met deze combinatie van eigen vermogen en leningen kiest Databricks duidelijk voor maximale financiële flexibiliteit. Zolang een beursgang uitblijft, lijken dit soort constructies een effectief middel om groei te financieren en tegelijkertijd medewerkers en investeerders tegemoet te komen. Voor de technologiesector laat de deal zien hoe volwassen private kredietmarkten inmiddels zijn geworden voor bedrijven van deze omvang.