Celonis maakt tools voor procesoptimalisatie algemeen beschikbaar

Celonis heeft een set aan nieuwe tools gelanceerd om organisaties te ondersteunen bij procesverbeteringen. De tools bieden geavanceerde functies om data te ontdekken, analyseren en monitoren.

De nieuwe tools werden in mei dit jaar al als bètaversie beschikbaar gemaakt. Het gaat om een set van vier tools, genaamd Action Engine, Process Automation, Machine Learning Workbench en Open Application Framework. De tools zijn nu algemeen beschikbaar geworden.

Processen optimaliseren met Action Engine

De Action Engine is een tool voor procesoptimalisatie, die real-time data neemt en op basis daarvan de juiste signalen naar de klantenservice, inkoop of boekhouding stuurt. Aan de hand daarvan moeten knelpunten in bedrijfsprocessen voorkomen worden. Ook helpt de Action Engine om de klanttevredenheid te vergroten en bedrijfsresultaten als on-time delivery te sturen.

Een tweede nieuwe tool, Process Automation, wordt standaard in de Action Engine geïntegreerd. Deze tool maakt het mogelijk om alledaagse taken vanuit één systeem op elkaar af te stemmen en met één klik uit te voeren.

Voordeel is dat gebruikers niet hoeven te programmeren om Process Automation in te stellen. De tool bevat namelijk een drag-and-drop interface, waarin alle stappen van een proces geordend kunnen worden. Ook zijn er sjablonen voor veelvoorkomende processtromen binnen systemen als SAP, Oracle, Salesforce, ServiceNow en Jira.

Inzicht en apps maken

De twee andere nieuwe tools, Machine Learning Workbench en het Open Application Framework, richten zich op het bieden van inzicht en het maken van gepersonaliseerde apps.

De Machine Learning Workbench, dat met Jupyter Notebooks ontwikkeld is, maakt het mogelijk om machine learning te gebruiken zonder te hoeven programmeren. Met de oplossing worden voorspellend modellen uit Python direct in het Celonis-platform geïntegreerd. Er zijn per direct 100.000 gratis beschikbare pakketten in de Python-gemeenschap beschikbaar.

Met het Open Application Framework kunnen organisaties tot slot zelfapplicaties ontwikkelen voor iedere specifieke use-case, waarbij mogelijkheden voor transactie en analyse gecombineerd kunnen worden. Het framework heeft hiervoor best practice-templates en een speciale ontwikkelomgeving.