Pegasystems lanceert tool voor ‘self-healing RPA-bots’

Pegasystems lanceert X-ray Vision, een tool waarmee Robotic Process Automation (RPA)-bots zichzelf kunnen repareren zonder dat er een mens aan te pas komt.

X-ray Vision heeft als doel om fouten van bots op te lossen. Deze dienst detecteert wanneer een bot niet meer functioneert en vervolgens wordt deze bot meteen gerepareerd. Defecte bots komen voor wanneer de user interface en processen veranderen.

Het AI-model van X-ray Vision wordt continu aangepast met behulp van machine learning, om de detectie van deze defecte bots te blijven verbeteren. Volgens Pega maakt de tool gebruik van Deep Robotics-technologie om de native application controls aan zich te binden. Deep Robotics gebruikt vervolgens algoritmes om nieuwe bots aan te maken en deze te onderhouden.

X-ray Vision wordt gecombineerd met geautomatiseerde bot authoring tools in de nieuwe versie van Pega RPA, een onderdeel van de Pega Infinity suite. Deze versie wordt in het derde kwartaal van dit jaar uitgebracht.

Downtime voorkomen

Uit een onderzoek van Pegasystems in 2019 blijkt dat 87 procent van bedrijven wel eens last heeft van defecte bots. Dit leidt tot verspilde investeringen, onverwachte downtime en stijgende onderhoudskosten.

“Met X-ray Vision heeft Pega weer een belangrijk stuk van de automatiseringspuzzel opgelost door geavanceerde RPA op globale schaal in te zetten. Door bots sneller, gemakkelijker implementeerbaar en duurzamer te maken, wordt RPA een nog betrouwbaarder onderdeel van de end-to-end automatiseringsstrategie van elke onderneming”, aldus Francis Carden, vicepresident Digital Automation and Robots bij Pegasystems.

Tegenwoordig wordt er veel in RPA geïnvesteerd. Vorige week nam IBM nog RPA-ontwikkelaar WDG Automation over en in mei werd het RPA-platform Softomotive overgenomen door Microsoft.

