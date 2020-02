Veeam maakt versie 10 beschikbaar

Veeam maakt de beschikbaarheid van Availability Suite v10 bekend, waarmee het meer dan 150 nieuwe features aan zijn software toevoegt. De nieuwe release moet de Cloud Data Management-boodschap van het bedrijf verder ondersteunen.

Veeam kondigde versie 10 in 2017 aan, waarbij het een release in hetzelfde jaar beloofde. In de tussentijd verschenen er wel nieuwe features, maar het bedrijf zag nog niet voldoende aanleiding om met een complete release te komen. Naar eigen zeggen wilde het een versie uitrollen die 100 procent af is en werkt. Inmiddels is versie 10 dus opgelopen tot een forse release.

Functionaliteiten

Een aantal nieuwe features richten zich bijvoorbeeld op versterkte mogelijkheden voor het beschermen van grote hoeveelheden NAS-data. Het maken van back-ups en het herstellen van gegevens moet in deze versie eenvoudiger verlopen, bijvoorbeeld doordat gebruikers snel herstelpunten kunnen kiezen.

Daarnaast komt versie 10 met de “next-generation Instant Recovery-engine”, welke bij disaster recovery “multi-VM Instant Recovery” ondersteunt. Onder deze categorie vallen meerdere productvernieuwing, zoals nieuwe mogelijkheden met de hypervisor Nutanix AHV.

Een andere belofte die Veeam maakt is vereenvoudigde off-site back-ups en zeer sterke bescherming tegen ransomware en insider threats. Versie 10 komt hiervoor met nieuwe S3 object storage-integraties. Geüpdatete features zijn bijvoorbeeld vernieuwde plug-ins voor Oracle RMAN en SAP HANA.

Uiteindelijk wil Veeam zijn software ook laten functioneren in een breder ecosysteem. Naast nieuwe mogelijkheden voor Oracle, SAP en Nutanix AHV resulteert dat bijvoorbeeld in nieuwe opties voor Linux, PostgresSQL en MySQL.

Veeam Availability Suite v10 is per direct beschikbaar en is één van de grootste releases die het bedrijf tot op heden uitbracht.

Basis voor volgende fase?

Versie 10 vormt een belangrijke versie in de nieuwe fase waarin Veeam zich bevindt. De eerste fase die het doorliep omschreef het bedrijf eerder tegenover ons als act 1; de periode waarin de focus lag op de mogelijkheden van visualisatie. Act 2 staat meer in het teken van de hybrid cloud.