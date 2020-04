Google werkt aan nieuwe versie AutoML Zero

Uit een paper van Google blijkt dat de techgigant werkt aan een nieuwe versie van zijn AutoML, waarmee betere algoritmes ontwikkeld kunnen worden. De nieuwe versie gaat AutoML Zero heten. Hiermee moet het makkelijker worden om met Googles cloud-gebaseerde development suite voor kunstmatige intelligentie (AI) zelflerende algoritmes te ontwikkelen.

Via AutoML van Google moeten op dit moment nog veel parameters handmatig afgesteld worden, voordat de machine zelf verder kan bouwen aan het algoritme. Dit is essentieel voor de uiteindelijke optimalisatie van de code. Met AutoML Zero kan deze stap worden geautomatiseerd, waarmee de menselijke bias mogelijk geëlimineerd kan worden.

Google wil dit bewerkstelligen door een machine honderd willekeurige algoritmes te laten generen en vervolgens test de machine zelf welk algoritme het beste werkt. Na meerdere pogingen leert de machine wat wel en niet werkt en leert het nieuwe problemen oplossen.

Zonder een mens die de basis van een algoritme definieert, wordt de menselijke bias weggenomen. De AI is daardoor met AutoML Zero vrij om eigen kaders te stellen voor een algoritme en kan daardoor mogelijk met oplossingen komen die mensen nog niet hebben bedacht.