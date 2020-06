‘Snowflake zet eerste stap richting beursgang’

Cloud data platform Snowflake heeft bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC documenten ingediend voor een beursgang. Dit stellen bronnen van Bloomberg.

Het bedrijf werd in februari gewardeerd op 12,4 miljard dollar (10,9 miljard euro) na een financieringsronde in februari waarbij 479 miljoen dollar werd opgehaald. Dragoneer Investment Group en Salesforce Ventures investeerden destijds het meest in het bedrijf.

Uit de berichtgeving van Bloomberg blijkt dat Snowflake momenteel in gesprek is met potentiële partners over een publieke beursnotering die binnen enkele maanden is gepland.

Een vertrouwelijke IPO, of beursgang, geeft bedrijven met minder dan één miljard dollar (880 miljoen euro) de mogelijkheid om naar de beurs te gaan zonder bepaalde documenten te moeten vrijgeven. Hierdoor kunnen analisten niet zomaar rondkijken in de papieren van het nog relatief jonge bedrijf.

Snowflake vertegenwoordigt een nieuwe trend van cloud-native dataopslag in tegenstelling tot on-premise datacenters. De grootste partner van het bedrijf is AWS, maar Snowflake’s Cloud Data Platform is ontworpen om op vrijwel elk cloudplatform te draaien, inclusief Azure en Google Cloud Platform.

Samenwerking met Salesforce

In februari maakte Salesforce bekend dat de twee bedrijven een samenwerkingsverband aangingen. Snowflake kondigde vorige week aan dat het zijn date warehousing-mogelijkheden had uitgebreid, waaronder integraties met Salesforce.

De native integraties tussen Snowflake en Salesforce bevatten tools om de data in het Cloud Data Platform te verenigen en te analyseren en deze te visualiseren in Tableau en Salesforce. Deze integraties moeten gaten in de data dichten en meer bruikbare data voor bedrijven opleveren.