Red Hat, IBM en Adobe helpen gereguleerde sectoren met analytics

Adobe, IBM en Red Hat gaan samenwerken om sterk gereguleerde sectoren, zoals de gezondheidszorg en de bankensector, te helpen. Dankzij de samenwerking kunnen deze sectoren gepersonaliseerde marketingcampagnes voeren zonder dat de privacy van de klanten in het gedrang komt.

Streng gereguleerde industrieën vinden ‘data-driven’ marketing een enorme uitdaging. Dit is ook vaak de reden waarom klantgegevens meestal uit de buurt van de public clouds houden.

Dankzij de samenwerking zal Adobe Experience Manager draaien in het open-source containerplatform Red Hat OpenShift. Hierdoor kunnen verschillende merken marketingcampagnes lanceren vanuit elke hybrid cloudomgeving.

Experience Manager zal ook beschikbaar zijn via de IBM Cloud for Financial Services, om klanten uit de financiële sector te helpen deze te gebruiken en tegelijkertijd te voldoen aan de eisen op het gebied van security en regulering.

Daarnaast zal IBM iX, de zakelijke ontwerpafdeling van IBM Services, geïntegreerde ondersteuning bieden voor klanten in alle kerntoepassingen van Adobe, waaronder Adobe Creative Cloud, Adobe Experience Cloud en Adobe Document Cloud.

Klanten digitaal benaderen

Volgens Anil Chakravarthy, EVP and GM Digital Experience Adobe, investeren bedrijven nu in strategieën om klanten digitaal te bereiken. Hij voegde eraan toe dat de samenwerking tussen Red Hat en IBM een grote duw in de rug is voor gereguleerde bedrijven, aangezien ze nu in staat zullen zijn realtime klantgegevens te gebruiken om ervaringen veilig te leveren op elke digital touchpoint zonder de regels te overtreden.

Voor IBM gaat de samenwerking verder met zijn hybrid cloud-inspanningen verder te brengen. Eerder dit jaar kwam IBM-CEO Arvind Krishna met een brief aan zijn medewerkers, waarin hij verklaarde dat “hybrid cloud en AI twee dominante machten zijn die veranderingen teweegbrengen voor onze klanten en de volledige focus van het hele bedrijf moeten hebben.”

Als onderdeel van de samenwerking zal IBM de Adobe Experience Cloud zelf gebruiken voor zijn wereldwijde marketing.

