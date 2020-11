Amazon aangeklaagd voor oneerlijke handelspraktijken

De EU heeft Amazon aangeklaagd voor het het dwarsbomen van concurrentie in de markt van webwinkels. Het bedrijf zou bij het verkopen van zijn eigen producten op zijn platform een oneerlijk voordeel hebben ten opzichte van derde partijen die via Amazon verkopen.

Volgens de Europese Commissie maakt Amazon gebruik van de gegevens en statistieken van onafhankelijke verkopers die hun waren verkopen via Amazon. Amazon zou deze gegevens vervolgens gebruiken om hier voor zichzelf voordeel uit te halen.

De Europese Commissie vindt dit niet kunnen, omdat het bedrijf direct concurreert met de kleinere partijen die ook via het platform van Amazon verkopen.

Tweede onderzoek

Reuters schrijft dat de Europese Commissie ook een tweede onderzoek geopend heeft naar Amazon. De Commissie vermoedt dat Amazon zijn eigen producten een oneerlijk voordeel geeft op zijn platform, ten opzichte van derde partijen die de logistiek van Amazon gebruiken.

Epic vs Apple

De aanklacht van de Europese Unie heeft sterke overeenkomsten met het geschil tussen Epic Games en Apple. Epic klaagt over de 30 procent commissie die Apple claimt bij apps die worden verkocht in de App Store en het strikte verbod om een andere betaalwijze in of buiten apps aan te bieden.

Ondertussen biedt Apple in diezelfde App Store ook eigen diensten aan, die concurreren met die van andere partijen, zoals Apple Music tegenover Spotify. Apple Music hoeft vermoedelijk die 30 procent commissie niet af te staan. En al zou dat wel moeten, dan komt dat geld met een omweg toch weer in dezelfde zak terecht.

Amazon zou op die manier een vergelijkbaar voordeel kunnen halen: in theorie kan het bedrijf dezelfde producten goedkoper verkopen dan externe aanbieders, aangezien het geen commissie aan zichzelf hoeft te betalen. Een belangrijk verschil in deze is wel dat het alleen mogelijk is om iOS-apps via de App Store aan te bieden, en Amazon weliswaar een grote partij is, maar geen monopoly heeft. Amazon heeft zelf aangegeven zich van geen kwaad bewust te zijn.

Tip: Gaan Google, Apple en Amazon veranderen na historische hoorzitting?