Grote boete of opsplitsing techbedrijven bij overtreding EU-regels

Techreuzen die zich verzetten tegen de nieuwe regels van de EU om hun macht te beperken, kunnen rekenen op zware straffen. Hoge boetes of zelfs opsplitsing zijn niet uitgesloten.

Dat stelt Thierry Breton, Eurocommissaris voor de Interne Markt. “We beginnen met een boete, gevolgd door een grotere boete, dan krijg je tijdelijke middelen, dan specifieke middelen, en aan het eind van de dag hebben we ook een structurele scheiding in de concurrentieregels staan.”

Techreuzen onder de duim

De boetes zijn voor een overtreding van nieuwe wetgeving waar de EU aan werkt om grote bedrijven onder de duim te krijgen. De EU vindt dat kleine bedrijven vaak geen kans hebben om marktaandeel te winnen in een klimaat dat wordt gedomineerd door techreuzen.

Opsplitsen niet het doel

Breton benadrukt dat het niet het doel is om bedrijven op te splitsen, maar hij vindt het belangrijk om het middel in zijn arsenaal te hebben. Als boetes uiteindelijk uitlopen op een gedwongen splitsing, is dit alleen van toepassing op de Europese markt.

Overnames

De wetgeving gaat ook gevolgen hebben voor bedrijven die een overname willen doen. Ze zullen zich tegenover de EU moeten verantwoorden wat de intentie van de overname is. Vervolgens kan de EU bijhouden of de bedrijven zich daadwerkelijk aan die beloftes houden.

Tijdlijn

Er kunnen nog meerdere jaren overheen gaan voordat de wetgeving daadwerkelijk van toepassing is. Hij wordt vermoedelijk in december voorgelegd, waarna de rest van de EU zich er nog over moet buigen.

Tip: EU werkt aan criteria om techreuzen te onderscheiden