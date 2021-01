Frankrijk hervat belasting op techreuzen

Frankrijk heeft zijn eerder gestopte belasting op de omzet van techreuzen weer hervat. Het land had die belasting eerder na een deal met de Amerikaanse overheid stopgezet. Het gaat om een belasting van drie procent.

Het stopzetten van de belasting op techreuzen gebeurde na een deal met de Verenigde Staten. In de deal beloofde de VS dat het importtarieven op goederen uit Frankrijk zou uitstellen. In ruil daarvoor zou Frankrijk Amerikaanse techbedrijven minder belasten.

Cosmetica en handtassen

Op 6 januari voeren de Verenigde Staten echter alsnog een importbelasting op 1,3 miljard dollar (ruim 1 miljard euro) aan producten uit Frankrijk in. Hieronder vallen onder andere cosmetica en handtassen. Ook exportproducten uit 10 andere landen, waaronder het VK, Italië, India en Spanje krijgen vermoedelijk vergelijkbare belastingen opgelegd.

Frankrijk start nu met het heffen van drie procent belasting wanneer een bedrijf binnen Frankrijk meer dan 25 miljoen euro of wereldwijd 750 miljoen euro aan omzet draait, schrijft The Wall Street Journal. Hieronder vallen grote Amerikaanse techbedrijven als Google en Facebook.

Andere landen

Net als enkele andere Europese landen ziet Frankrijk graag dat de Amerikaanse techbedrijven meer belasting betalen. Dergelijke belasting is vaak echter moeilijk te heffen omdat de bedrijfsvoering zich niet fysiek in de landen afspeelt. Toch hebben meerdere landen een digitale belasting ingevoerd. Oostenrijk komt bijvoorbeeld met 5 procent digitale belasting, het VK belast de omzet van zoekmachines met 2 procent en Spanje voert in januari 3 procent belasting op digitale services in.

