Satya Nadella, CEO van Microsoft, getuigde gisteren in de antitrustzaak tegen Google Search. Hoewel de advocaten van Google met de getuigenis van Nadella probeerden te bewijzen dat de marktdominantie van Google Search het gevolg is van kwaliteit, gaf de CEO een andere kijk op de zaken.

De race naar AI-technologie is een nieuw veld waarin Google Search zijn marktdominantie kan uitbuiten. Dat blijkt uit getuigenissen van Satya Nadella, CEO van Microsoft, die gisteren getuigde in de Amerikaanse antitrustzaak tegen Google. Zo komt de CEO met een nieuw punt op tafel bovenop de onderhandelingen met Apple, waarvoor hij oorspronkelijk werd opgeroepen als getuige.

Google zou inhoud voor het trainen van AI-modellen privé zetten door exclusieve deals te sluiten met uitgevers. Zo kan het bedrijf zijn eigen modellen trainen met exclusieve inhoud en een voordeel pakken op de concurrenten. “Als ik nu uitgevers ontmoet, zeggen ze ‘Google gaat deze cheque uitschrijven en deze is exclusief en je moet deze evenaren”, zei hij.

Nadella zet zijn getuigenis af tegen eerdere feiten uit de zaak: “Doet me denken aan de vroege fasen van distributieovereenkomsten.” Deze overeenkomsten werden door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) aan het licht gebracht in 2022 en vormden de reden om een antitrustzaak aan te spannen.

Search-dominantie gevolg van kwaliteit?

Tijdens de verdere verduidelijking over de gesprekken met Apple, kwam John Schmidtlein, de hoofdadvocaat van Google, tussen. Hij herhaalde voornamelijk argumenten uit een eerder gegeven pleidooi. Het idee hier is dat de dominantie van Google Search niet het gevolg is van de betalingen, maar wel van kwaliteit. Schmidtlein haalt aan dat Bing in het verleden wel eens de standaard zoekmachine is geweest op Apple, Verizon, BlackBerry en Nokia, maar dat toestelgebruikers altijd om Bing heen fietsten om de zoekmachine van Google te gebruiken.

In de uiteindelijk afgeblazen onderhandelingen met Apple zou Nadella het logo van Bing niet noodzakelijk hebben willen integreregen. Om de zoekmachine van Microsoft opnieuw de standaard te maken, zou het bereid zijn geweest jaarlijkse verliezen tot vijftien miljard dollar te maken, het Bing-logo te verbergen en aan alle privacy-wensen van Apple te voldoen. “De standaard worden is het enige dat er toe doet, als het gaat om het veranderen van gebruikersgedrag.”

Op dat punt zouden de meningen van de advocaten van Google verschillen van Nadella en de DoJ. Google haalt namelijk aan dat Bing de standaard zoekmachine is op alle Windows-apparaten, maar Google Search toch een groter marktaandeel verwerft bij Windows-gebruikers. Als standaard zoekmachine staan ingesteld, zou daarom niets uitmaken. Volgens Nadella en de DoJ bewijst dit net het tegenovergestelde. Het marktaandeel van Bing bij Windows-gebruikers is klein, maar aanzienlijk groter dan bij smartphone-gebruikers waar Bing nooit de standaard is.

Volgens de CEO zou Apple de overstap naar Bing niet laten doorgaan, omdat het bang is voor de consequenties van Google als Google Search niet langer de standaard is. De techgigant heeft namelijk populaire diensten zoals YouTube en Gmail in zijn bezit en wat als Apple-gebruikers daar geen toegang meer toe krijgen?

De rechter vroeg zich af waarom Apple naar een zoekmachine met lagere kwaliteit, Bing, zou overschakelen. Uit deze vraag lijkt dat de rechter voornamelijk de gedachtengang van de advocaten van Google volgt. Een definitief oordeel over de volledige zaak zal echter nog tot 2024 op zich laten wachten. De zaak wordt in de rechtbank nog verder behandeld tot eind november.